Nuova filiale a Shanghai – Malo: prestigioso traguardo per Gonzato Group

Dopo la recente apertura nel 2022 della sede di Los Angeles, il Gruppo di Malo (VI) – in linea con il proprio piano di sviluppo industriale – apre ora a Shanghai la quattordicesima filiale nel mondo rafforzando ulteriormente la propria leadership internazionale.

All’interno della nuova branch, oltre agli uffici direzionali, è presente anche una showroom che permetterà ai clienti di toccare con mano i prodotti e le innovative soluzioni dell’azienda.

Oltre 100 metri quadri espositivi per far apprezzare ai principali developer del mondo edile e architetturale il meglio del Made in Italy per il quale Gonzato Group è famosa nel mondo.

La presenza a Shangai consentirà un contatto diretto con il territorio di riferimento che permetterà di offrire soluzioni mirate e tarate sulle esigenze costruttive di un mercato in rapida espansione e ad alto potenziale.

Situata all’interno della Concessione Francese, l’area della città costruita dai francesi nel 1849 e composta oggi dagli attuali distretti di Luwan e Xuhui che mantengono tutt’ora un’atmosfera di “Parigi dell’oriente”.

La nuova sede di Gonzato Group è situata all’interno di un elegante compound dedicato al design, a ulteriore riprova della vocazione aziendale verso il mondo dell’architettura e dell’edilizia.

www.gonzato.com

Marzo 2023

Fonte Ufficio Stampa e P.R. Gagliardi & Partners