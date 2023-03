Completata l’illuminazione al Montecio – Malo: oltre 100 nuovi punti luce a LED nel territorio comunale

Il rinnovamento dell’illuminazione pubblica puntando all’efficienza e al risparmio energetico ha visto la sostituzione di oltre un centinaio di punti luce nel territorio comunale, di cui ben 105 nella sola frazione di San Tomio.

Ne sono stati sostituiti 13 in via Deledda, nei pressi degli impianti sportivi e della scuola primaria di Case. Installata illuminazione alimentata da sistemi fotovoltaici anche nelle vie Leogretta, Gramsci, San Rocco e Parisotto.

Completata infine l’illuminazione del percorso pedonale basso del Montecio, che consentirà ai fruitori, molti dei quali arrivano da altri comuni, di praticare attività fisica anche nelle ore serali.

L’ultimo tratto ad essere interessato è stato quello tra via Deledda e via Dante, che non era ancora illuminato. Ora il tracciato, lungo un miglio, è percorribile con il calare della sera grazie ai 26 lampioni installati per un investimento di 76 mila euro.

Malo, 27 marzo 2023

In copertina: foto del percorso illuminato del Montecio

Fonte dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo