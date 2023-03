Iniziative in occasione della giornata dell’otto marzo – Malo: le donne superano le difficoltà facendo squadra

La Giornata internazionale della donna

si celebra in tutto il mondo per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche conseguite dalle donne negli ultimi decenni.

La ricorrenza è anche un’occasione per denunciare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora vittime in diverse parti del mondo e per proseguire la battaglia civile per l’uguaglianza e le pari opportunità.

“L’otto marzo quindi non è e non deve essere semplicemente una giornata celebrativa, ma l’occasione per proseguire nel percorso di coinvolgimento e di socialità, affinché si annullino concretamente e definitivamente le disparità di genere”, afferma l’assessore alle politiche sociali Federico Spillare.

“E allora il pensiero va a tutte le donne che nel corso della storia hanno partecipato coraggiosamente alla difesa e alla crescita della propria comunità, primo baluardo della famiglia e sempre pronte a prestare cura ai più deboli”.

Da queste riflessioni prende spunto la proposta che l’amministrazione rivolge alla comunità in occasione dell’8 marzo 2023.

Lo Sportello Donna di Malo

pone ancora una volta in evidenza l’importanza di modelli femminili positivi e della forza delle reti tra donne, per il superamento di stereotipi e riferimenti culturali che sono alla base della disparità di genere.

Accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi; Supporto psicologico, supporto legale, orientamento al lavoro, questo offre lo Sportello Donna di Malo, aperto 8 ore settimanali. Nel corso del 2022 vi sono stati 204 accessi con 62 casi trattati.

Le attività svolte hanno riguardato 2 corsi di italiano per donne straniere: 25 iscritte con 10 bambini per 80 ore di formazione. Il gruppo di lettura “Le rose di Atacama” con 25 partecipanti e il gruppo “Donne in cammino” che conta 15 iscritte.

E’ stata attivato anche un percorso di supporto informatico individuale, sono 15 le donne destinatarie ad oggi. A ciò si aggiungono le attività di formazione di otto volontarie e vari eventi culturali, anche teatrali, a cui hanno partecipato 350 persone.

Il programma delle iniziative per la festa delle donne

è stato realizzato in virtù di una preziosa rete di collaborazioni. Grazie alla sinergia con la scuola secondaria di primo grado “Ciscato” di Malo, l’associazione Luigi Meneghello e la redazione di Malo ‘74 è stato realizzato, su iniziativa del gruppo di lettura “Le Rose di Atacama” e di tutto il gruppo di volontarie, il concorso letterario “Fiori di mimosa”.

Il concorso invitava i ragazzi e le ragazze a scrivere un testo su una figura femminile di riferimento, familiare o non, che sia riuscita a cambiare il loro sguardo e che con le sue qualità sia un esempio di riferimento da cui attingere.

La premiazione del concorso è prevista per mercoledì 8 marzo alle ore 20.30 nell’auditorium San Gaetano in occasione del concerto del Coro Kalianthos. In collaborazione invece con il Cinema Aurora di Malo, le volontarie e le operatrici dello Sportello Donna invitano venerdì 10 e lunedì 13 marzo alle ore 21 alla proiezione del film “Anche io” di Maria Shrader sulla nascita del movimento “Me too” nell’ambito della rassegna cinematografica Primavera 2023. L’ingresso sarà possibile con normale biglietto anche per i non tesserati.

“Ancora una volta Malo si conferma essere una comunità attiva

e attenta alle tematiche sociali-conclude l’assessore Spillare, accolgo con particolare favore questa serie di iniziative perché coinvolge varie realtà che operano nel territorio.

La collaborazione tra ente locale e associazioni è fondamentale per mantenere alto il livello di qualità dei servizi”.

Fonte Vittoria Bertoldo Ufficio relazioni con il pubblico Comune di Malo