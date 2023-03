Malo: il mercante di sogni diventa un appuntamento da non perdere

Malo: dopo il riuscito esperimento de “Il mercante di sogni” dell’ottobre scorso, domenica 19 marzo, dalle 9 alle 17, piazzale Zanini torna a riempirsi di bancarelle che proporranno hobbistica e articoli dell’artigianato locale e non.

“Il mercante di sogni”, voluto dall’assessorato al turismo, diventerà però un appuntamento quasi fisso, in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato che anima le vie del centro.

Si ripeterà infatti il 28 maggio, il 22 ottobre e l’8 dicembre, con un’edizione speciale serale sabato 8 luglio a Borgo Redentore, in occasione della festa della contrada maladense. Oltre alle bancarelle, una ventina, che riempiranno il piazzale davanti al Palazzo delle Associazioni, ci saranno anche giochi gonfiabili e intrattenimento per i bambini come truccabimbi e altro.

L’assessore al turismo e vicesindaco Matteo Golo: <Un’occasione per rivitalizzare il centro storico con momenti di aggregazione consolidati come il mercatino dell’antiquariato a cui si aggiungono gli hobbisti, allargando ulteriormente l’occupazione di spazi in queste giornate festive>.

Fonte: Comune di Malo