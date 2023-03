Il Sindaco: <Un cambio di rotta positivo per il paese> – Malo: boom di pratiche edilizie nel 2022

Numeri da record per le pratiche edilizie del 2022 verificate dagli uffici comunali di Malo.

Stiamo parlando di interventi in alcuni casi triplicati ma non rispetto al 2020 e 2021, annate condizionate dalla pandemia, ma nei confronti del 2019.

Un esempio: le comunicazioni di inizio lavori per interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione “leggera” (Cila) sono passati da 88 a 263.

Le Scia, (segnalazione certificata di inizio attività, utilizzate per interventi strutturali negli edifici, compresa demolizione e ricostruzione degli stessi, sono passate da da 193 a 212.

Notevoli anche le richieste di agibilità presentate (58) e i permessi a costruire o richiesta di pareri preventivi (48): Compito dell’ufficio tecnico comunale è quello di verificare le dichiarazioni e di istituire le pratiche verificando la conformità alla normativa edilizia, urbanistica ed igienico – sanitaria.

Come anticipato, sono numeri importanti, come commenta il sindaco Moreno Marsetti: <Si nota un deciso cambio di rotta positivo per l’immagine del paese.

Molti puntano sulla riqualificazione degli edifici. Ci stiamo lasciando alle spalle due anni terribili sotto molti aspetti ma questi segnali ci confortano. Nel frattempo stiamo potenziando gli uffici per far fronte all’incremento di domande per permessi e certificazioni>.

Malo, 1 marzo 2023

Fonte Ufficio relazioni con il pubblico Comune di Malo