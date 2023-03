Luna Park a Campo Marzo per le festività pasquali

Dal 31 marzo al 16 aprile – Luna Park a Campo Marzo per le festività pasquali

Tra pochi giorni inizierà l’allestimento del Luna Park a Campo Marzo per le festività pasquali. Le prime attrazioni arriveranno lunedì 27 marzo.

L’apertura è in programma il 31 marzo alle 16 alla presenza dell’assessore alle attività produttive.

Le giostre rimarranno in città fino a domenica 16 aprile e saranno attive durante la settimana dalle 15.30 alle 22.30, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 22.30, il sabato e la domenica di Pasqua dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24.

Il Luna park sarà composto da 34 giostre e 2 banchi alimentari

Questa edizione conferma il trend positivo di partecipazione degli attrazionisti, come già riscontrato nel Luna Park di settembre.

“Il Luna park tornerà a Campo Marzo per le festività pasquali e sarà particolarmente ricco con iniziative, biglietti gratuiti e sconti in alcune giornate di apertura – spiegano il sindaco e l’assessore alle attività produttive e al turismo -. E’ una grande soddisfazione essere riusciti, con l’investimento fatto in questi anni grazie alla collaborazione degli attrazionisti, rendere strutturale il Luna Park di Pasqua che vedrà quasi lo stesso numero di attrazioni di settembre.

L’iniziativa si è dimostrata fondamentale all’interno della politica di rivitalizzazione dell’area verde, obiettivo di questa amministrazione, insieme al controllo da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine, consentendo di riportare i vicentini a vivere il parco. Proprio per questo motivo abbiamo studiato un calendario di eventi in tutti i fine settimana da marzo ad ottobre”.

Durante le celebrazioni religiose, il 6, 7, 8 aprile dalle 20 alle 23 le attrazioni dovranno moderare il volume degli impianti sonori. Le giostre lasceranno Campo Marzo entro il 17 aprile.

Sono in programma anche sconti speciali.

Venerdì 31 marzo, in occasione dell’inaugurazione, le attrazioni saranno gratis dalle 17 alle 18. Ogni venerdì sconto di un euro sul biglietto per alcune attrazioni e saranno distribuiti nelle scuole biglietti sconto validi il sabato. Il 4 aprile le persone con disabilità potranno salire gratuitamente sulle attrazioni.

Inoltre ci saranno promozioni a sorpresa che saranno svelate nei social: Facebook Lunapark Vicenza e Instagram Luna Park Vicenza.

Vicenza, 23 marzo 2023

Fonte Comune di Vicenza