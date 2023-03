Serie B2 femminile girone D, le giovani di Vicenza Volley lottano ma cedono alla capolista Orotig Peschiera Ponti

Nulla da fare per le biancorosse di Claudio Feyles e Roberto Caron contro le veronesi, in testa con Cerea

In B2 femminile le giovani di Vicenza Volley lottano ma devono cedere 3-0 all’Orotig Peschiera Ponti, capolista a braccetto con l’Isuzu Cerea.

“Il risultato era annunciato – commenta il vice allenatore delle beriche Roberto Caron – siamo entrati in campo decisi a far bene e per tre quarti di ogni set abbiamo lottato alla pari, facendo vedere anche bel gioco, per poi finire i parziali con 3-4 errori consecutivi che ne hanno compromesso l’esito.

Se rapportata al valore dell’avversario, la nostra prestazione è stata sicuramente buona, un po’ meno se parametrata nel complesso al nostro gioco: si poteva fare qualcosa di meglio”.

Sabato alle 20,30 trasferta a Galliera Veneta (Padova) contro il Team Volley 2007.

VICENZA VOLLEY-OROTIG PESCHIERA PONTI 0-3

(21-25, 18-25, 20-25)

VICENZA VOLLEY: Digonzelli 13, Martinez 9, Roviaro 1, Bertollo 6, Andreis 5, Del Federico 3, Andreatta (L), Dinelli 2, Guastella, Jotov. N.e.. Voltan, Kovacevic, Piovan, Gulino (L). All.: Feyles-Caron

OROTIG PESCHIERA PONTI: Tolotto 13, Sandrini 8, Franchini 8, Scupola 5, Turrini 3, Cordioli 4, Faettini (L), Moschini 1, Patelli 3, Bianchini 2. N.e.. Bissolo, Fiocco, Galati (L). All.: Mori-Murtas

ARBITRI: Giorgio e Gardellin

Nella foto, un time out delle giovani di Vicenza Volley in B2

VICENZA, 1 MARZO 2023

Fonte VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

