Niente da fare per le biancorosse, al tappeto contro le trentine terza forza del campionato – Le giovani di Vicenza Volley ko contro il Marzola (0-3) – Serie B2 femminile girone F

Niente da fare per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di B2 femminile, con le biancorosse di Claudio Feyles e Roberto Caron battute 3-0 in casa dal Marzola, terza forza del girone D.

“Sapevamo – commenta Caron – fosse un impegno proibitivo per noi e così è stato, non siamo mai riusciti a entrare in partita e a mettere in difficoltà le trentine, tecnicamente e tatticamente perfette. C’è stato un po’ di equilibrio solo nel terzo set, dove abbiamo forzato un po’ di più la battuta e prestato maggiore attenzione in ricezione”.

Domenica alle 18 a Schio sfida contro il Gps Volley Group.

VICENZA VOLLEY-MARZOLA TRENTO 0-3

(17-25, 16-25, 22-25)

VICENZA VOLLEY: Del Federico 1, Digonzelli 12, Martinez 7, Bertollo 5, Dinelli 7, Andreis 1, Andreatta (L), Voltan 3, Piovan 1, Jotov, Guastella, Gulino (L). N.e.: Roviaro, Barbera. All.: Feyles-Caron

MARZOLA TRENTO: Pedrotti 5, Cataldi 4, Fontanari 2, Bogatec 10, Brugnara 17, Depaoli 11, Cagol (L), Tuller 2. N.e.: Mascotti, Tormen, Del Dot, Duchi (L). All.: Di Nardo

ARBITRI: Silvestri e Pivetta

VICENZA, 28 MARZO 2023 –

VICENZA, 28 MARZO 2023 –

