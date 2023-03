B2 femminile girone D – Bassano al tappeto (1-3) – Le giovani di Vicenza Volley firmano il blitz a Bassano

A Solagna le biancorosse conquistano tre punti pesanti in trasferta trascinate dai 29 punti di Lidia Digonzelli

Blitz vincente per le giovani di Vicenza Volley

in B2 femminile, con le biancorosse a segno domenica a Solagna contro il quotato Bassano, superato in quattro set per il sesto centro stagionale. Le cittadine sono uscite alla distanza con un’ottima prova, trascinate dai 29 punti dell’opposta Lidia Digonzelli.

“Dovevamo dimostrare – le parole di coach Roberto Caron – che la finale under 18 era stata un brutto episodio e questa era l’occasione giusta per dimostrarlo giocando contro una delle migliori formazioni del campionato. Siamo scesi in campo motivati e questo ci ha aiutato a fare tutto bene.

Siamo stati attenti in tutte le fasi, in particolar modo in battuta e nella difesa e contrattacco, concretizzando la maggior parte delle azioni prodotte. Devo elogiare le prestazioni delle ragazze che hanno lavorato in maniera egregia tutta la settimana”.

Sabato alle 21 nella palestra del liceo “Quadri” di Vicenza (viale Arturo Ferrarin) le biancorosse ospiteranno le trentine del Marzola.

BASSANO-VICENZA VOLLEY 1-3

(23-25, 25-22, 21-25, 19-25)

BASSANO: Milani 15, Lunardon 5, Tartaglia 20, Dissegna 2, Fiorese 9, Stello 6, Nalon (L), Canevaro, Poser, Bittante, Comunello 5. N.e.: Garbo (L). All.: Bianchi

VICENZA VOLLEY: Bertollo 13, Voltan 1, Digonzelli 29, Andreis 7, Martinez 12, Del Federico 2, Andreatta (L), Roviaro 4. N.e.: Toniolo, Piovan, Seck, Barbera, Gulino (L), Guastella. All.: Caron-Borini

ARBITRI: Fabiani e Callegari

Nella foto l’esultanza della formazione di B2 di Vicenza Volley

