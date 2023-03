L’Amministrazione Comunale di Thiene dà il benvenuto ai nuovi nati

«Ogni nascita è un evento meraviglioso che arricchisce Thiene di una nuova presenza, di un germoglio prezioso e delicato – spiega l’assessora ai Demografici e alle Politiche Sociali, Anna Maria Savio -.

È un evento, dunque, non solo privato e che, pertanto, necessita, da parte dell’Amministrazione Comunale, di vicinanza alle famiglie, ascolto e sostegno. Vogliamo che i neo genitori abbiano conoscenza dei servizi attivati dal Comune per le famiglie, sia direttamente che indirettamente, e accessibili tramite lo Sportello Famiglia digitale. A questi servizi continueremo ad affiancare anche altre opportunità, come già da qualche anno stiamo facendo, promossi in sinergia con altri Enti e Associazioni e tutti finalizzati a non lasciare soli chi accoglie una nuova vita, con le responsabilità che questo comporta».

Per questo l’Amministrazione Comunale ha aperto un canale di dialogo con le famiglie dei nuovi nati. A casa di ogni famiglia interessata da una nascita in questo 2023 arriverà un biglietto di benvenuto firmato dal sindaco, Giampi Michelusi, e dall’assessora Savio, assieme a un peluche ricordo, donato dal Lions Club Thiene Colleoni, nell’ambito del progetto C.P.P. Contro Il Prepensionamento dei Peluche.

«Il peluche – spiega il Presidente del Lions Club Thiene Colleoni, Paolo De Muri –

simboleggia l’affetto e la vicinanza di tutta la Comunità. E la partecipazione a questo meraviglioso viaggio nella crescita di chi si sta affacciando ora alla vita. Il nostro desiderio è che questo peluche possa diventare per la bimba o il bimbo un pensiero felice e un compagno di meravigliose avventure».

Inoltre è stato “piantato” un “albero della vita” simbolico in municipio, dove ogni neo genitore potrà appendere il cartoncino con il nome del bambino o della bambina.

«L’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco, Giampi Michelusi –

vuole essere accanto alle famiglie. È tempo di attivare una seria politica di incentivo che veda insieme politica nazionale, mondo imprenditoriale ed enti locali. Credo anche sia importante, però, incoraggiare i giovani a confidare nel futuro che va costruito con la collaborazione di tutti. Un antico proverbio africano recita: “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”.

Invito tutti a riflettere su questa verità. Tutti possiamo e dobbiamo attivare canali di dialogo, offrendo anche quella semplice solidarietà di vicinato che oggi è tanto preziosa. Vogliamo intraprendere un percorso di accoglienza, fondamentale per non sentirsi mai soli, per giocare in squadra questa nuova sfida della società di oggi».

L’Amministrazione Comunale, dunque, pone sotto i riflettori la questione del calo delle nascite con attenzione e impegno. Consapevole della necessità di intervenire per quanto è nelle proprie competenze, pur sapendo che spetta alla politica nazionale mettere in atto interventi strutturali idonei a supportare la natalità e le famiglie.

Fonte: Comune di Thiene