La presidente Elisabetta Xausa: “Cinquant’anni fa il termine “donazione” era ancora sconosciuto, ma la solidarietà e la disponibilità sono sempre state nelle nostre corde” – La Fidas di Santa Caterina di Lusiana compie i suoi primi 50 anni

“Il donatore è un volontario che,

oltre a comportarsi correttamente nella vita di tutti i giorni, come padre, madre, figlio, figlia, studente o lavoratore, mette spontaneamente, liberamente e gratuitamente a disposizione del tempo per gli altri”. Con queste parole la presidente del Gruppo Fidas di Santa Caterina di Lusiana, Elisabetta Xausa, è intervenuta in occasione dei recenti festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dalla nascita del Gruppo di donatori di sangue.

Cinquant’anni fa il termine “donazione” era ancora sconosciuto, ma la solidarietà e la disponibilità sono sempre state nel Dna dei cittadini della vallata di Santa Caterina e dintorni.

“Con questo spirito, nel 1973 è nato il nostro Gruppo di donatori di sangue – aggiunge la presidente Xausa – grazie alla tenacia di Luigino Pizzato, che da tempo collaborava con il già costituito Gruppo Fidas di Marostica. E da quell’anno, l’attività è sempre stata intensa. Nel 1974 una “delegazione operaia” del Gruppo ha contribuito alla costruzione della chiesetta del Donatore.

Un contributo prezioso, che ha portato l’allora presidente provinciale di Fidas Vicenza, il conte Valmarana, a definire i volontari come gli eroi della chiesetta del Donatore”.

Nel 1982 è avvenuto il primo gemellaggio

tra il Gruppo Fidas di Santa Caterina di Lusiana ed i donatori di sangue dell’Avis di Bancole “Enzo Rebustini” di Portomantovano (Mn), sodalizio attivo che ha permesso di celebrare nel 2022 i 40 anni di gemellaggio.

Nel 1983 una delegazione di donatori di Santa Caterina di Lusiana ha partecipato al primo gemellaggio della Fidas provinciale di Vicenza con l’associazione Leccese a Gallipoli. Ben 750 donatori vicentini si sono recati in Puglia, con un treno speciale, ed hanno donato oltre 400 sacche di sangue.

Nel 1988 è stata inaugurata a Santa Caterina di Lusiana la sede del Gruppo e nel 2004, grazie al progetto di Albino Rubbo, è stato posizionato in via Piazzetta il cippo dedicato al donatore.

Nel 2008, a ricordo dei 35 anni di storia del Gruppo, è stata redatta una pubblicazione commemorativo.

Nel 2013, in occasione del 30° anniversario del gemellaggio Fidas Vicenza – Fidas Leccese, alcuni donatori del gruppo hanno effettuato una donazione comunitaria.

Nel 2014 una delegazione si è recata a Roma, in piazza San Pietro per prendere, parte all’ Udienza generale di Sua Santità Papa Francesco.

Il Gruppo di Santa Caterina di Lusiana

garantisce oltre cento donazioni all’anno, grazie alla disponibilità di 88 soci donatori attivi, cui si aggiungono 30 soci onorari, sempre pronti ad intervenire nelle diverse attività di volontariato per la promozione del dono.

“Nella giornata di ieri – conclude la presidente Xausa – abbiamo celebrato il cinquantesimo del Gruppo con una santa messa a suffragio dei donatori defunti ed a seguire l’assemblea con la premiazione dei soci benemeriti”.

Hanno ricevuto il diploma di benemerenza: Alampi Odette, Baù Jonny, Bonora Nicoletta, Broglio Delio, Busa Domenico, Costenaro Bruno, Maino Maddalena, Pigatto Eddi, Pozza Daniele, Xausa Elisabetta; la medaglia di bronzo: Frello Luca Manuel, Gobbo Anita, Lorenzon Alessia, Moro Federico, Pozza Alessandro, Rubbo Marco, Stejn Zoltan; la medaglia d’argento: Nesta Michele e Xillo Roberto.

Vicenza, 27 marzo 2023.

Fonte Matteo Crestani Giornalista