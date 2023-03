Menegatti e Toffano pronti al via della quarta zona al Bellunese mentre Ceccato rimane affezionato alla sua amata Toscana, ai nastri di partenza della sesta con il Maremma. – Jteam: scatta la Coppa Rally ACI Sport

Le nubi di inizio stagione, che hanno portato ad alcune importanti defezioni nel calendario sportivo nazionale, sembrano essersi definitivamente dissolte, lasciando spazio all’adrenalina della sfida sportiva, pronta a prendere il largo con l’avvio di due zone di Coppa Rally ACI Sport, quarta e sesta, per il prossimo fine settimana.

In Triveneto tutto è pronto per l’edizione numero trentasette del Rally Bellunese, una classica che quest’anno avrà il compito di dare il via ufficiale ad un territorio che ha fame di motorsport.

Due saranno i protagonisti

portati sul campo dal sodalizio con base a Bassano del Grappa, ad iniziare da un Paolo Menegatti che, in coppia con Nicola Rutigliano, aprirà qui il suo 2023.

Il pilota di Zanè sarà della partita con una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto.

“Per noi si tratta di una gara per iniziare a riprendere confidenza con il mezzo” – racconta Menegatti – “e contiamo sul fatto di conoscere due delle tre prove speciali in programma. Il Bellunese è una gara molto bella, adatta a questa tipologia di vetture. Non ci poniamo nessun obiettivo particolare, valuteremo prova dopo prova. Grazie a Laura ed alle mie tre figlie, Emma, Adele ed Alice. Sono loro che mi permettono di portare avanti la passione per questo sport.”

Atteso alla vigilia sarà anche un Giovanni Toffano

che, nella passata stagione, si è fatto indubbiamente notare a suon di risultati con i suoi due podi assoluti, a Scorzè ed all’Halloween.

Il pilota di Rovolon, affiancato da Matteo Gambasin su una seconda Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, è deciso a proseguire il cammino di crescita iniziato lo scorso anno.

“Arriviamo da un 2022 notevole per noi” – racconta Toffano – “ma siamo consapevoli che l’aver infilato qualche risultato positivo non fa di noi dei campioni. Vogliamo continuare come abbiamo sempre fatto, lavorando a testa bassa e con tanta umiltà. Se poi bruceremo le tappe che ci siamo prefissati ben venga ma abbiamo una gran voglia di tornare a correre ed a lottare.”

Se in provincia di Belluno la sfida sarà chiusa alla sola giornata di Domenica 2 Aprile a Follonica i protagonisti del quarantasettesimo Trofeo Maremma saranno impegnati su due frazioni, includendo un Sabato che metterà sul piatto la probabile accensione delle fanaliere.

Il primo round della CRZ in zona sei

ritroverà l’immancabile Vittorio Ceccato, profondo estimatore della Toscana, atteso al via con una Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing.

Il pilota di Bassano del Grappa farà coppia, come da tradizione, con Rudy Tessaro.

“Sarà il terzo anno consecutivo che parteciperemo al Maremma” – racconta Ceccato – “e punteremo a migliorare il nostro sesto assoluto dello scorso anno. Conosciamo bene il percorso quindi cercheremo di sorprendere, con i risultati ma anche con una nuova livrea unica. Grazie al mio staff, alla P.A. Racing, a Jteam ed a Dimensione Corse. Siamo pronti.”

Immagine, di repertorio, di Paolo Menegatti, in azione nel precedente Trofeo ACI Como 2022 (immagine a cura di Foto Magnano).

Bassano del Grappa (VI), 28 Marzo 2023

Fonte Fabrizio Handel UFFICIO STAMPA

web: www.jteam.it