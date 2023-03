IPA Area Berica: due sportelli per le donne

IPA Area Berica: dal 10 marzo attivi due sportelli per l’inserimento lavorativo delle donne e l’assistenz alle vittime di abusi

Diventa realtà uno dei primi progetti messi a punto nell’ambito dell’IPA Area Berica, l’associazione che racchiude i 24 comuni dell’area, Camera di Commercio di Vicenza, Associazioni di Categoria, associazioni sindacali, ordini professionali, terzo settore e cooperative sociali e Confartigianato Vicenza

Come noto, uno dei tavoli tematici dell’IPA Area Berica ha per tema “Donne, giovani e lavoro”, con l’obiettivo di mettere a fuoco e attuare interventi a sostegno della piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro e nella società.

Questo anche con una revisione degli attuali strumenti di sostegno ai fabbisogni delle donne, dunque rafforzando e favorendo un welfare territoriale con la prospettiva di attivare servizi di tutela e per favorire l’incremento della qualità del lavoro femminile e l’occupazione femminile e giovanile in generale.

Un tema, questo, che si interseca con quello dell’indipendenza economica della donna anche come opportunità per uscire da situazioni di violenza domestica.

In questo contesto, il tavolo di lavoro,

resieduto dal sindaco di Zovencedo Stefania Marchesini con il presidente dell’IPA Area Berica Eugenio Gonzato, ha ritenuto utile investire le prime risorse economiche proprio sul tema della prevenzione della violenza domestica e nei luoghi di lavoro, attraverso l’apertura da venerdì 10 marzo di 2 sportelli dedicati.

Questi avranno sede nei comuni di Castegnero e Grisignano e offriranno servizi gratuiti di consulenza e assistenza, grazie alla collaborazione delle cooperative GialloGioia e ConTe.

Più in dettaglio, gli sportelli garantiranno un supporto psicologico per le vittime di abusi e percorsi di orientamento al lavoro, ma svolgeranno anche una preziosa attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio attraverso incontro pubblici.

A Castegnero lo sportello è ospitato presso il Municipio e sarà aperto tutti i venerdì dalle 9.00 alle 12.00, mentre a Grisignano di Zocco lo sportello sarà collocato in Via Vittorio Veneto 28 (località Barbarano ex scuole medie) e sarà attivo tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

L’accesso sarà previo accordo telefonico, per informazioni: spaziodonna@ipaareaberica.it oppure 345-5708986.

A questi sportelli se ne aggiungerà a breve anche un terzo, a Pojana Maggiore dedicato in modo specifico alle donne vittime di violenza.

Va ricordato che attualmente nell’area berica sono 24 le donne attenzionate e seguite dai servizi già presenti in seguito a denunce di abusi.

