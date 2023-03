A fine marzo all’Assemblea dei Sindaci si parlerà anche di sicurezza – Incontro del presidente Nardin con il questore Sartori

Sicurezza e legalità sono stati i temi al centro dell’incontro del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin con il questore Paolo Sartori.

Un’occasione di conoscenza formale e di condivisione di obiettivi tra i vertici di due Istituzioni che negli anni hanno sempre collaborato in piena sinergia, tanto che non più di quattro mesi fa la Provincia di Vicenza ha riconosciuto alla Polizia di Stato la Medaglia d’Oro di Benemerenza, consegnata nelle mani del prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Collaborazione che continua e si rinforza,

tanto che il presidente Nardin ha già invitato il questore Sartori all’Assemblea dei Sindaci in programma a fine marzo. La presenza di tutti i primi cittadini del territorio vicentino sarà per il questore occasione per illustrare le misure di prevenzione e amministrative che i sindaci, quali autorità locali di pubblica sicurezza, possono proporre al questore allo scopo di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

“Stiamo valutando con il questore anche una formazione specifica sui poteri del sindaco nell’ambito della sicurezza -spiega Nardin- spesso non c’è adeguata conoscenza in merito, ma ci sono strumenti molto utili di cui i sindaci dispongono e che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ognuno, possono e devono essere utilizzati.”

“La sinergia tra Questura e Comuni -afferma Sartori- rappresenta una condizione imprescindibile per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale.”

Fonte Provincia di Vicenza Ufficio Stampa