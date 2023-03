In arrivo la medicina di gruppo a San Zeno di Cassola

Partiti i lavori di adeguamento dell’ex comando dei vigili: diverrà sede degli ambulatori associati della medicina di gruppo.

Si concretizza, a Cassola, il progetto per l’avvio di una medicina di gruppo integrata. Individuati già da qualche mese i tre professionisti disponibili ad operare in team, la scorsa settimana a San Zeno sono partiti i lavori di adeguamento necessari a trasformare la palazzina che un tempo ospitava il comando della Polizia Locale nella sede del servizio ambulatoriale associato.

«Già una paio di anni fa lo stabile è stato sottoposto ad intervento di restyling delle facciate e di abbattimento delle barriere architettoniche, con la creazione di una rampa di accesso e di un ascensore interno – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Marco Giacobbo -. Con questa nuova operazione, il cui valore complessivo (comprese le spese tecniche) si aggira intorno ai 120 mila euro, andremo a ridefinire gli spazi interni in modo da creare, al primo piano, tre ambulatori da destinare ai medici della collaborazione, e da allestire, al piano terra, un’infermeria e una segreteria comuni».

«La prima parte dei lavori edili è già stata portata a termine nei giorni scorsi – precisa l’amministratore -. Questa settimana si partirà con gli impianti». Il progetto è stato approvato dall’Ulss7 e le attività, in gran parte affidate alla ditta Toniazzo, dovrebbero concludersi entro l’estate.

Da quel momento, come assicura il sindaco Aldo Maroso,

in breve tempo tre dei medici di medicina generale che attualmente operano tra Cassola, San Giuseppe e San Zeno, traslocheranno nei nuovi locali e la medicina di gruppo sarà resa operativa. La squadra sarà formata dalla dottoressa Ilaria Lolatto, che ha sostituito – dopo il pensionamento – il dr. Ferronato. Dalla collega Luna Pelliccioli, che ha preso il testimone della dr.ssa Sorrentino. E dal dottor Gianluigi Lago, che da gennaio ha preso il posto del dottor Pigato e attualmente riceve nella vecchia sede della biblioteca, in via Monte Ortigara.

«Operando nello stesso edificio – prosegue il primo cittadino –

i medici potranno condividere il servizio di segreteria. Ma anche eventualmente di infermeria messi a disposizione dall’azienda sanitaria. Inoltre il lavoro sarà organizzato in maniera da garantire, grazie alla turnazione, un’apertura prolungata degli ambulatori, che saranno attivi 6 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. I vantaggi per i pazienti saranno quindi evidenti sin da subito. Il più importante sarà la possibilità di avere sempre un medico disponibile in caso di urgenze».

