Il sindaco di Thiene Giampi Michelusi scrive a papa Francesco

L’udienza concessa in Vaticano al Brig. Capo Q.S. Pietro Caretta lo scorso 22 febbraio è stata l’occasione per far giungere a papa Francesco anche il saluto ufficiale della Città di Thiene.

Il sindaco, Giampi Michelusi, infatti, ha consegnato al Brig. Caretta una lettera e una riproduzione artistica della Città di Thiene destinate al papa, che ha ricevuto e accolto il dono con apprezzamento.

Nella lettera il sindaco Michelusi ha invocato la benedizione papale sulla Città e un pensiero speciale riservato alle nuove generazioni.

Fonte: Comune di Thiene