Il reddito di cittadinanza diventa Mia: ecco cosa cambia e quali sono i nuovi importi

Mia: la (Misura di inclusione attiva) sarà estesa anche agli occupabili che però subiranno una stretta su durata e importo

ROMA – Colpo di coda del reddito di cittadinanza che non sparisce ma cambia veste. E nome. Si chiamerà Mia, acronimo di Misura di inclusione attiva e presenterà delle novità di rilievo. Sarà estesa anche ai cosiddetti occupabili che tuttavia subiranno una stretta sia per la durata che per l’importo percepito che non dovrebbe superare i 375 euro. Di 12 mesi la durata massima, prorogabili per ulteriori 6. Scaduti i 18 mesi totali, per poter ripresentare la terza domanda, le famiglie composte da nuclei occupabili dovranno aspettare un anno e mezzo. Le famiglie senza occupabili – quindi con al loro interno almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile – potranno ricevere invece non più di 500 euro al mese e dopo 18 mesi la durata del sussidio scenderà a 12 mesi. Nel loro caso, l’attesa per poter ripresentare la richiesta scenderà a un mese.

LEGGI ANCHE: Italia nel mirino dell’Ue per il reddito di cittadinanza e l’assegno unico