“Giusto il blocco anche a Padova del riconoscimento anagrafico di figli da parte di coppie dello stesso sesso. Non c’è alcuna disparità di trattamento verso i bambini.”

In Italia tutti i minori hanno gli stessi identici diritti senza alcuna discriminazione.

Si smascherano da soli coloro che vanno all’estero per prodursi un figlio a pagamento tramite la maternità surrogata, per poi rientrare nel nostro Paese pretendendo diritti anagrafici fondati su un reato all’origine.

“Prima di arrivare al nocciolo della questione servono alcune premesse:

il figlio, per quanto possa essere umanamente desiderabile, non è un oggetto pianificabile, producibile e acquistabile ad ogni costo per il mero soddisfacimento degli adulti.

Quando il focus non è più il piccolo, l’egoismo e la capacità economica dell’adulto possono spingere all’uso di pratiche abominevoli per appagare il proprio desiderio, privando deliberatamente il soggetto più debole del diritto fondamentale di avere una famiglia con una mamma e un papà” sostiene Massimiliano Zannini, coordinatore regionale de Il Popolo della Famiglia Veneto.

Sono criminose le pratiche nei paesi esteri che consentono a coppie etero e omosessuali di acquistare un

bambino negandogli l’esistenza di un padre o una madre biologici viventi. E’ incontestabile che in natura per

generare un figlio siano necessari un ovulo femminile e uno spermatozoo maschile, e quindi due genitori

dello stesso sesso non possono esistere.

Nell’attuale follia di questa società tecnologica,

quando una di queste due cellule viene a mancare nelle coppie etero con problemi di sterilità, nelle coppie omosessuali per evidenti incompatibilità naturali e nei casi dei single che autonomamente non potrebbero mai concepire; essa viene sostituita con un donatore/trice esterno, anche ricorrendo alla pratica dell’utero in affitto dietro elevati compensi in denaro e resa in schiavitù delle mamme biologiche.

Tutto ciò genera un goloso giro di affari di colossali dimensioni basato sulla prevaricazione di donne indigenti nei paesi poveri, disposte a vendere il proprio corpo e il proprio figlio per poter racimolare qualche soldo e sopravvivere.

Prosegue Zannini: “Qui arriviamo al punto: chiunque all’estero abbia fatto ricorso a queste pratiche per

prodursi un figlio dietro compenso, ha commesso il reato di schiavitù che in Italia viene punito con il carcere.

Eppure non solo questi soggetti non vengono incriminati, ma hanno pure la faccia tosta di battere i piedi per

terra pretendendo il riconoscimento all’anagrafe di un titolo genitoriale puramente ideologico, quando al

mondo, esistono i veri padre e madre biologici ancora in vita.

Conclude Zannini:

“E’ impossibile non notare come anche in questa situazione il presidente della regione Veneto Luca Zaia tenga un profilo di estrema prudenza senza prendere una posizione netta, malcelando un evidente cambio di rotta verso correnti ideologiche di sinistra.

Quest’ultimo non più di dieci giorni fa si faceva promotore dell’apertura di un centro ospedaliero a Padova per il cambio del sesso, ricordate? La famosa scrittrice Agatha Christie diceva che ‘un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza ma tre indizi fanno una prova’. A questo punto non ci resta altro che attendere un ultimo tassello, per capire se la regione Veneto prenderà definitivamente a braccetto le ideologie dei Bonaccini e delle Schlein di turno.

Come Popolo della Famiglia certamente non resteremo a guardar correre gli eventi”.

Venezia, 21 Marzo 2023

Massimiliano ZANNINI Coordinatore regionale Veneto de Il Popolo della Famiglia

Consigliere Municipalità di Mestre Carpenedo nella lista Luigi Brugnaro sindaco

www.veneto.ilpopolodellafamiglia.it