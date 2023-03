“Il candidato Sindaco del PD, da ieri nominato nella direzione nazionale del suo partito e sempre più uomo della sinistra della Schlein, è fine definitiva della sua finzione come civico.

Ed è in buona compagnia con gli amici di Cicero.” Il commento di Gioia Baggio della Lista Civica Rucco Sindaco, alla notizia della nomina del candidato Sindaco del PD a Vicenza nella direzione nazionale del PD ieri durante l’Assemblea Nazionale del suo partito che ha proclamato la Schlein Segretaria.

Vicenza. 13 marzo 2023 –

Ieri da Roma è arrivata una notizia rilevante per la campagna elettorale di Vicenza, anche se non ha avuto stranamente spazio da parte della stampa vicentina, mentre è apparsa su quella padovana e veneta.

“Come raccontano alcuni giornali veneti anche vicini al nostro territorio”, afferma Gioia Baggio della lista civica Rucco Sindaco con il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “ieri a Roma all’Assemblea Nazionale del PD, oltre alla proclamazione dello spostamento definitivo a sinistra del PD con la Schlein, è arrivata la nomina della sua nuova direzione nazionale di fiducia.

Ovvero i suoi più vicini dirigenti sul territorio che meglio rappresentano la nuova linea di sinistra del partito che ieri si è rappresentata in un discorso della Segretaria Nazionale in cui ad esempio la parola “impresa” era assente.

In questa schiera di fedelissimi della linea a sinistra della Schlein c’è anche Giacomo Possamai, candidato Sindaco della sinistra a Vicenza e già capogruppo della stessa sinistra PD in Regione Veneto contro Zaia.

Da ieri,

insomma, è finita per sempre la fiction del candidato che si vende come civico e che è sempre stato e da ieri è ancora di più un funzionario di partito del PD più a sinistra di sempre. Ma non è l’unica notizia. Perché a proposito di finto civismo, nella stessa direzione nazionale del PD fedelissima alla Segretaria è stato nominato anche quel Benini che – oltre a fare l’assessore a Verona – qui a Vicenza è il sondaggista e collaboratore di Cicero.

In una sola giornata abbiamo quindi l’ufficializzazione di due candidati amici e uniti dalla fedeltà alla Schlein e alla sinistra PD e che non potranno più proclamarsi civici, se non mentendo, e soprattutto non potranno più ingannare nessuno dicendo che sono avversari”.

Fonte Comitato Elettorale Rucco Sindaco