Assemblea d’Istituto – IIS di Asiago: i nostri ragazzi riflettono sul tema delle dipendenze

Giovedì 16 marzo si è tenuta la prima Assemblea di Istituto dell’anno scolastico 2022-2023 dopo due anni di assenza causa pandemia: il tema della giornata, fortemente voluto dai quattro Rappresentanti degli Studenti, è stato quello delle dipendenze

Dopo un lungo periodo dedicato alla pianificazione e all’organizzazione, che hanno richiesto un sforzo notevole in primis da parte dei quattro Rappresentanti degli studenti (coadiuvati da alcune componenti della scuola), giovedì mattina è calato il sipario sulla prima Assemblea d’Istituto dell’anno scolastico 2022-2023.

Tanta fatica e tanta passione

da parte degli organizzatori sono state ripagate però da un evento senza dubbio riuscitissimo in tutte le sue fasi: alla fine però la cosa che conta di più, al di là di ogni considerazione sulle scelte fatte e messe in atto nel corso dell’assemblea, è che tutti i ragazzi dell’IIS di Asiago hanno avuto un’occasione unica per riflettere e pensare a un tema di grande attualità che tante preoccupazioni suscita all’interno della società contemporanea, soprattutto perchè riguarda molto spesso proprio i giovani che della nostra società rappresentano il futuro.

Al centro del scena c’era dunque la tematica delle dipendenze, non solo da sostanze psicoattive, ma qualsiasi genere di dipendenza.

Si tratta di una scelta che è stata fortemente voluta sin dai primi giorni del loro incarico dai quattro Rappresentanti di Istituto (eletti in autunno) che sono Costanza Tessari, Maria Pangrazio, Elisa Martini e Leonardo Cunico.

Alla fine, con il supporto di alcuni “adulti”, i rappresentanti degli studenti sono riusciti nel loro intento ovvero quello di portare all’attenzione dei loro coetanei questo delicatissimo problema in modo coinvolgente e profondo al tempo stesso, creando un’occasione unica di dialogo e di riflessione.

La problematica delle varie dipendenze

(dalla droga all’alcol, passando per la tecnologia, gli psicofarmaci e l’immagine di sè stessi e tante altre) riguarda infatti moltissime persone ed è particolarmente sentita nel mondo giovanile per via del grande rischio che certe scelte sbagliate e irresponsabili possono comportare: l’obiettivo dell’assemblea era quindi quello di sensibilizzare la platea di studenti, dando informazioni, creando consapevolezza e stimolando senso di responsabilità.

Come detto la prima assemblea studentesca dell’anno scolastico 2022-23 si è svolta giovedì 16 marzo, presso la Palestra del polo Pertile, e si è tenuta in due fasi: nella prima parte della mattinata con gli studenti del biennio, nella seconda con quelli del triennio.

In una palestra perfettamente organizzata dal nostro inossidabile e instancabile collaboratore Remo Rossi, i ragazzi dell’IIS di Asiago hanno assistito nella prima ora allo spettacolo interattivo “SAD – Sopravvivere All’Autodistruzione” messo in scena dalla compagnia Zelda Teatro con il bravissimo Filippo Tognazzo a fare da mattatore.

Al termine dello spettacolo è iniziato il dibattito

che ha visto come protagonista il dottor Giovanni Greco, direttore del Dipartimento dipendenze AULSS7 pedemontana che ha dato vita alla fase della discussione, innescata dalla lettura delle domande raccolte nelle scorse settimane in tutte le classi dell’istituto dai vari rappresentanti di classe.

Nonostante qualche comprensibile preoccupazione da parte degli organizzatori, tutto si è svolto nel migliore dei modi ma soprattutto il messaggio di riflessione sulla pericolosità delle dipendenze è stato lanciato: potrebbe anche essere che qualcuno tra i presenti ci abbia (stupidamente) dato poco peso, ma siamo certi che per la stragrande maggioranza dei ragazzi la prima Assemblea d’Istituto dell’era post Covid sia stata veramente un’occasione unica per riflettere e pensare alle scelte della propria vita.

La prima comunque è andata … e adesso non ci resta che darsi appuntamento alla prossima: Costanza, Maria, Elisa e Leonardo sono già al lavoro e ben presto scopriremo quale sarà il tema prescelto della seconda assemblea.

Fonte Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago

www.istitutosuperioreasiago.it