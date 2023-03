I creatori dell’Egitto eterno: conferenza con Cédric Gobeil e promo Festa del papà

Conferenza con il curatore Cédric Gobeil e ingressi ridotti per la Festa del papà

Proseguono le iniziative di promozione della mostra “I creatori dell’Egitto eterno” in Basilica palladiana fino al 28 maggio.

Venerdì 17 marzo alle 18 Cédric Gobeil,

egittologo e curatore del Museo Egizio, nel salone d’onore del Museo civico di Palazzo Chiericati approfondirà il tema “La vita quotidiana degli antichi egizi alla luce della scoperta di Deir el-Medina”. L’incontro ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili conclude il ciclo di conferenze condotte dai curatori della mostra: Corinna Rossi, docente di Egittologia al Politecnico di Milano, alle Gallerie d’Italia – Vicenza ha tenuto l’incontro dal titolo “La tomba egizia come microcosmo”; Paolo Marini, egittologo e curatore del Museo Egizio, ha discusso di “Timori e speranze a Deir el-Medina. Storie di geni, divinità mostruose e serpenti”, nella sede di Cereal Docks.

Domenica 19 marzo, in occasione della Festa del papà,

tutti i papà entreranno in mostra con il biglietto ridotto da 11 euro, accompagnati dai loro figli di ogni età. Le tariffe per i figli possono essere consultate al link mostreinbasilica.it/it/info/biglietti.

E’ possibile acquistare il biglietto direttamente in Basilica palladiana, il giorno stesso o online al link https://www.ticketlandia.com/m/i-creatori-dell-eterno-egitto

Domenica 19 marzo la mostra è aperta dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 17).

“Continuiamo a proporre occasioni di approfondimento della grande mostra dedicata agli antichi Egizi in Basilica con l’ultimo appuntamento con uno dei curatori, Cédric Gobeil a Palazzo Chiericati con cui si chiude la rassegna che ha coinvolto anche gli altri due curatori, Corinna Rossi e Paolo Marini, ai cui due interventi ha partecipato un numeroso pubblico di appassionati – dichiarano il sindaco e l’assessore alla cultura -. Prossimamente organizzeremo nuovi momenti per conoscere più a fondo l’interessante e affascinante civiltà dell’antico Egitto. Proseguono anche le promozioni in mostra in occasione di particolari festività. La prossima sarà la Festa del papà, durante la quale invitiamo i padri, che potranno accedere con il biglietto ridotto, a visitare l’esposizione insieme ai loro figli di ogni età”.

L’esposizione “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”

è ideata e promossa dal Comune di Vicenza e dal Museo Egizio, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. La promozione e l’organizzazione sono curate da Marsilio Arte, che ne pubblica il catalogo. I partner dell’esposizione sono Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia – Vicenza, Fondazione Giuseppe Roi, AGSM AIM, Confindustria Vicenza, LD72, Beltrame Group ed Euphidra.

Orari di apertura: martedì, mercoledì e giovedì 10 – 18, venerdì, sabato e domenica 10 – 19

Previste aperture straordinarie.

Informazioni: https://www.mostreinbasilica.it/it/

