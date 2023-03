Dalle nove di mattina in centro a Grisignano bancarelle, street food e giochi per bambini – Grisignano: domenica 2 aprile la Primavera al Soco

Domenica 2 aprile nel centro di Grisignano di Zocco sboccia la “Primavera al Soco”, manifestazione organizzata da Comune di Grisignano e Antica Fiera del Soco.

La centralissima via Celotto si animerà per una giornata da vivere e godere con tutta la famiglia fin dalle 9 di mattina.

Le Botteghe del Soco e le associazioni di volontariato saranno presenti con offerte speciali nelle bancarelle del mercato di primavera, e non mancheranno i fiori e le piante esposti dai vivai del territorio.

Per il divertimento dei bambini ci sarà anche un’area gonfiabili, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16, ci saranno animazione, giochi e una dolce sorpresa per tutti i piccoli presenti; alle 17 il concerto con le versioni rock delle più celebri sigle televisive proposte dai Freeway.

Ci sarà possibilità di mangiare dal mattino alle 19 nell’area Food & Drink.

La “Primavera Al Soco” rappresenterà lo spunto per una sosta anche per chi vorrà raggiungere Grisignano in bicicletta, approfittando della proposta della pedalata lungo il Percorso della Media Pianura Vicentina condivisa dai Comuni di Grisignano, Camisano, Gazzo Padovano, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo e Grumolo delle Abbadesse.