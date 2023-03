Grisignano di Zocco: “Primavera al Soco” domenica 2 aprile

A “Primavera al Soco”, anche i commercianti del paese protagonisti

Alla manifestazione del 2 aprile animeranno un “mercato”. Il presidente della locale Delegazione Confcommercio Bellamio: “Le manifestazioni, un utile volano economico per le nostre attività”

Domenica 2 aprile si terrà la prima edizione della manifestazione “Primavera al Soco”, ovviamente a Grisignano di Zocco. L’evento, organizzato dall’ente “Antica Fiera del Soco” con il Comune, sarà incentrato sul florovivaismo, ma circa una trentina di negozianti del paese, coordinati dalla locale Delegazione Confcommercio, daranno vita al “Mercato con le Botteghe del Soco e le Associazioni di Volontariato”.

Dalle ore 9.00 e per tutto il giorno esporranno e venderanno i loro prodotti in via Celotto, sotto i gazebo messi a disposizione dell’Associazione. Quindi si creerà una grande vetrina di tantissimi prodotti di vario genere, e ci saranno anche un’area food&drinks, i gonfiabili gratuiti per i bambini (che potranno partecipare dalle 16.00 a giochi e animazioni) e alle 17.00 il concerto dei Freeway, con sigle tv e cartoons in rock.

“L’idea di una manifestazione di primavera che animi il paese è stata accolta con entusiasmo dai nostri operatori .- afferma Luca Bellamio, presidente della Delegazione Confcommercio di Grisignano di Zocco -. Abbiamo una storia e una tradizione importante sul fronte delle manifestazioni, grazie alla visibilità e all’indotto creato dalla Fiera del Soco di settembre, ed è certamente una buona idea sfruttare questo valore per altri appuntamenti da proporre durante l’anno, creando così anche un utile volano economico alle attività commerciali e turistiche del paese”.

Fonte: Ufficio Stampa Confcommercio Vicenza