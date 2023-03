Gonzato Group al Bau 2023: fiera mondiale dell’architettura e dell’edilizia

Gonzato Group a BAU 2023

Gonzato Group sarà presente al Bau 2023, la più importante fiera mondiale dell’architettura e dell’edilizia, che si terrà a Monaco di Baviera dal 17 al 22 aprile.

Clienti e visitatori da tutto il mondo potranno toccare con mano le ultime novità proposte dell’azienda con i suoi brand Arteferro e IAM Design.

In particolare il nuovo sistema Arteferro per la realizzazione in modo semplice e immediato di recinzioni esterne in ferro, dal design moderno ed elegante. O l’innovativa pinza Clack che consente il fissaggio – senza viti e senza accessori – di parapetti, montanti e pannelli per la realizzazione di parapetti certificati; un sistema che permette al professionista di ottimizzare e velocizzare il suo lavoro. Verrà inoltre presentata anche la nuova linea di dissuasori in acciaio.

All’interno dello spazio espositivo troveranno inoltre posto i consolidati prodotti, sia in ferro che in acciaio, che offrono ai professionisti numerose soluzioni per la realizzazione di parapetti, ringhiere, scale e balconi, in linea con le principali tendenze di interior design.

Attraverso un ledwall di 28 metri quadrati sarà inoltre possibile visionare alcune tra le più belle installazioni realizzate da Gonzato Group in giro per il mondo.

Monaco di Baviera dal 17 al 22 aprile Padiglione C3 Stand 339

