Coldiretti Vicenza: “serve una rete di piccoli invasi per conservare l’acqua e distribuirla quando è necessario ai cittadini, all’industria ed all’agricoltura” – Giornata acqua: Coldiretti, persi nove litri di pioggia su dieci

Nel territorio quasi nove litri di pioggia su dieci

che cadono non vengono raccolti. È quanto afferma Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo 2023, nel sottolineare che a livello nazionale per le carenze infrastrutturali si trattiene solo l’11% dell’acqua piovana.

“Una situazione aggravata dal fatto che – spiega Coldiretti – nella distribuzione dell’acqua raccolta le perdite idriche totali sono pari al 42% secondo l’Istat. Crescita delle temperature, sfasamenti stagionali e, soprattutto, modificazione della distribuzione ed aumento dell’intensità delle piogge sono effetti dei cambiamenti climatici che richiedono interventi strutturali oggetto della cabina di regia del governo”.

Le anomalie sono evidenti anche quest’anno in cui l’inverno ha lasciato il Paese a secco, con precipitazioni al di sotto della media, dopo un 2022 in cui è caduta il 30% di pioggia in meno. “Gli effetti – rileva la Coldiretti – sono evidenti con i grandi laghi che hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 22% del lago di Como al 38% del lago di Garda fino al 44% di quello Maggiore mentre il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,2 metri, come in piena estate, e si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico”.

A preoccupare è anche l’innalzamento dei livelli del mare in Italia con l’acqua salata che sta già penetrando nell’entroterra bruciando le coltivazioni nei campi e spingendo all’abbandono l’attività agricola.

La risalita del cuneo salino, ossia l’infiltrazione di acqua salata lungo i corsi dei fiumi, rende inutilizzabili le risorse idriche e gli stessi terreni con uno scenario che è più che preoccupante per l’economia agricola proprio nella valle del Po.

Di fronte alla tropicalizzazione del clima

occorre organizzarsi per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di difficoltà” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “per questo servono abbiamo elaborato con Anbi il progetto laghetti per realizzare una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando è necessario ai cittadini, all’industria e all’agricoltura”.

“Gli agricoltori – conclude Prandini – sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e la competitività dell’intero settore alimentare”.

Vicenza, 21 marzo 2023.