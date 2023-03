Pregiudicati RINTRACCIATI e DENUNCIATI dalla POLIZIA – Furto in un negozio del Centro Storico a Vicenza

Nel pomeriggio di ieri giungeva in Sala Operativa una richiesta di intervento per un furto perpetrato all’interno del negozio di abbigliamento “OVS” di Corso Palladio.

L’equipaggio della Squadra “Volanti”

che si recava sul posto e prendeva contatti con il richiedente, acquisiva le descrizioni dei due autori del furto che si erano già allontanati, nonché una foto scattata dal titolare del negozio, che li aveva immortalati.

Le immediate ricerche in zona consentivano agli Agenti delle “Volanti” di rintracciare i due soggetti segnalati, che si erano già separati nel tentativo di sottrarsi alle ricerche

Mentre una prima “Volante” in Via Roma bloccava tale L.H., 36enne cittadino marocchino, mentre la seconda “Volante” riusciva a rintracciare in via Dalmazia tale F.A.A., nato in Ungheria nel 1995.

Entrambi i soggetti, che risultavano

pluripregiudicati per reati con il patrimonio, contro la persona e per stupefacenti, venivano accompagnati in Questura per il prosieguo degli accertamenti.

Quindi, al termine degli atti di Polizia giudiziaria, venivano entrambi denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di furto aggravato in concorso.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata nella fase dell’indagine preliminare e che per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza dell’indagato in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.”

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 16 marzo 2023