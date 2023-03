Francesco Rucco: “Siamo in una sede semplice e sobria come siamo noi“

“Siamo in una sede semplice e sobria come siamo noi” le parole del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023-2028, in occasione dell’inaugurazione della sede del Comitato Elettorale in Contrà Muscheria 21.

“Il covid ci ha rallentato ma non ci ha fermati” l’affermazione del sindaco Rucco che accompagna la presentazione dei numeri veri della Vicenza di domani, possibile grazie all’azione già realizzata o avviata dal centrodestra e dalla Giunta in questi anni.

Scarica qui la presentazione PNNR della conferenza stampa.