Francesco Rucco: la Vicenza che riparte ha nel turismo congressuale una grandissima opportunità

“La Vicenza che riparte ha nel turismo congressuale una grandissima opportunità e noi la stiamo cogliendo” il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 e l’assessore allo sviluppo economico, on. Silvio Giovine oggi 4 marzo all’inaugurazione in fiera.

“È un grandissimo piacere approfittare di questa inaugurazione di un evento importantissimo anche per il numero di aziende agricole che ha Vicenza.

Voglio dare qui insieme all’assessore e deputato Silvio Giovine una notizia importante per la città che sta rilanciandosi anche grazie al turismo congressuale. Dopo l’accordo che abbiamo fatto per il turismo congressuale questo settore a Vicenza è cresciuto. Un elemento che ci mette in prima fila tra le grandi città più attrattive d’Italia in questo ambito che ha un indotto importante per commercio e lavoro.

E dico di più. Grazie all’approvazione in Consiglio della nuova operazione di allargamento della fiera sulla chiocciola avremo ancora più appeal e nei prossimi anni saremo forse una delle prime 5 città d’Italia”: questa l’affermazione del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 in occasione dell’apertura oggi della Fiera.

“Questa straordinaria manifestazione che coniuga l’innovazione dell’imprenditoria applicata al mondo dell’agricoltura alla passione, tradizione ed identità del nostro territorio rappresentati in questo caso dai prodotti della nostra terra, è l’ennesimo esempio dei risultati che sul fronte del turismo

Congressuale stiamo ottenendo in sinergia con IEG grazie al protocollo sottoscritto durante il nostro mandato. Importanti per la nostra struttura congressuale e per la città tutta viste le ricadute positive che questo segmento turistico determina per strutture ricettive e commercio” il commento dell’Assessore allo sviluppo economico, on. Silvio Giovine.

Vicenza. 04 marzo 2023

