Francesco Rucco a margine delle dichiarazioni di Achille Variati

Ringrazio per i consigli, ma implicitamente l’ex sindaco conferma che sull’Alta Velocità qualche errore l’ha fatto” – Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028

“Premesso che con l’Università di Bologna stiamo già lavorando per essere assistiti tecnicamente nei prossimi anni e affrontare l’attraversamento dell’Alta Velocità con le massime tutele per famiglie e imprese” – commenta il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, a margine delle dichiarazioni di Achille Variati –

“sorprende non poco che chi ha firmato ed approvato il progetto in Consiglio Comunale, oggi venga a farci la lezioncina su come dovremmo amministrare l’intervento. Soprattutto perché implicitamente ammette che il provvedimento adottato dal Centrosinistra non era così perfetto come lo si racconta.

Evidentemente ci sono criticità che Variati ha lasciato a noi e oggi, suggerendo un consulente, conferma i limiti del suo lavoro.

Così come lascia il tempo che trova

la contestazione al ministro Salvini che nella visita a Vicenza ha confermato un supplemento di impegno per concludere in tempi ragionevoli il raccordo dell’Albera.

Lo scetticismo del mio predecessore evidentemente nasce dalla sua esperienza di governi di centrosinistra che nella nostra città non hanno portato che a ritardi e inadeguatezze, noi invece pensiamo” – conclude il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 – “che con questo governo gli impegni saranno mantenuti”.

