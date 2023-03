Francesco Rucco: nella Giunta Rucco 2023-2028 nasce l’Assessore alla Rigenerazione Energetica

“Nella Giunta Rucco 2023-2028 nasce l’Assessore alla Rigenerazione Energetica e alla Sicurezza Ambientale e dai cambiamenti climatici – Francesco Rucco

Oggi, Giornata Mondiale dell’acqua,

ho organizzato la prima riunione della Cabina di regia con Viacqua per la prossima settimana con il Presidente”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, avvia lo strumento operativo di gestione dell’emergenza siccità e imposta il lavoro permanente per il futuro.

“Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2023” afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “ed è il momento giusto per accelerare l’azione per il presente e per il futuro in un ambito che determina una parte decisiva del domani di Vicenza e di tutta la Provincia.

L’emergenza energetica e climatica rappresenta il nuovo vero fronte sul quale come Sindaco e come Giunta ci batteremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Perché abbiamo chiarissimo che se in questi anni abbiamo dovuto essere noi a contrastare insieme alla Regione e al Governo e alla buona volontà di tanti vicentini l’emergenza covid e quella economica che ne è nata, nei prossimi giorni e nei prossimi anni dovremo guidare la città e aiutare tutto il territorio a gestire con la prevenzione e con azioni concrete e non battaglie ideologiche una situazione energetica e climatica che sarebbe un errore considerare un’emergenza.

Per questo, dopo le scelte che la Regione ha giustamente già avviato, ci sono due decisioni che ho preso oggi, nel momento in cui l’acqua e l’ambiente vanno celebrati con l’azione e non con le parole.

Oggi ho parlato con il Presidente di Viacqua

e abbiamo organizzato per la settimana prossima la prima riunione di Cabina di Regia sulla siccità che sarà lo strumento con cui affronteremo tutte le scelte immediate al fianco della Regione e del Governo, coordinandoci con tutti i sindaci della Provincia e con la Provincia in primis.

Per i prossimi 5 anni invece ho fatto una scelta definitiva e chiara. Nella Giunta 2023-2028 ci sarà un Assessorato alla Rigenerazione Energetica e alla Sicurezza Ambientale e dai cambiamenti climatici.

Perché su questi ambiti non solo avremo un piano di lavoro operativo per tutelare cittadini e imprese dai rischi, ma soprattutto faremo azioni di lungo periodo che facciano di Vicenza una città e del vicentino un territorio così virtuoso da diventare un’eccellenza green europea in grado anche di attrarre investimenti e creare sviluppo e lavoro”.

Vicenza. 22 marzo 2023

Ufficio Stampa Marco Marturano