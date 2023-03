Il sindaco: “Tutti i Comuni legati a Pablito stanno contribuendo a questo progetto” – Fondazione Paolo Rossi, anche Vicenza sostiene l’attività benefica di prevenzione sociale

Da Prato a Bucine, da Montevarchi a Perugia fino a Vicenza.

Sono solo alcuni dei Comuni italiani legati sportivamente ed affettivamente all’indimenticato campione del mondo di Spagna ’82, che aderiscono al progetto benefico della Fondazione Paolo Rossi, portata avanti dalla moglie Federica Cappelletti.

Il Comune di Vicenza, nell’ambito di una delibera approvata ieri in giunta, ha deciso di aderire come socio sostenitore dell’ente, destinando 10 mila euro a favore di importanti progetti per quanto riguarda la salute, lo sport e l’inclusione sociale.

“Oltre al fatto che la città di Vicenza è profondamente legata alla figura di Paolo Rossi attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria, quando era in vita, e l’intitolazione del largo davanti allo stadio che ospita una statua a lui dedicata – dichiara il sindaco –, abbiamo deciso di contribuire per la validità delle azioni messe in atto dalla Fondazione.

Crediamo che promuovere la trasformazione dell’attuale cultura sportiva, ormai sempre più orientata al successo e al far emergere i più capaci, spesso emarginando o mettendo in secondo piano chi non eccelle, sia un’opera meritevole.

Lo sport deve tornare a ricoprire il ruolo di veicolo di valori umani,

di solidarietà e socializzazione, di mezzo di prevenzione sociale e crescita culturale, tra i ragazzi e tra gli adulti, aiutando i responsabili, i genitori e tutti coloro che fanno parte del mondo sportivo a riscoprire un senso di competizione improntata alla crescita reciproca e al rispetto dell’avversario”.

La Fondazione Paolo Rossi opera, in particolare, nell’ambito della ricerca scientifica, compresa la messa a disposizione di apparecchiature mediche a favore di centri all’avanguardia.

Vicenza, 31 marzo 2023