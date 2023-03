Figura, nove azzurri in Giappone per i Mondiali di Saitama

Tra mercoledì e sabato, la Super Arena di Saitama sarà teatro dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura, che, come di consueto, assegneranno quattro titoli. La spedizione azzurra, già in Giappone da diversi giorni, sarà composta da nove atleti.

Il principale obiettivo è rappresentato dal ritorno sul podio, che manca all’appello dal lontano 2014, quando la rassegna iridata si disputò proprio presso il medesimo impianto.

Nella danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre),

reduci dal successo nei Campionati europei di Espoo, andranno a caccia con credenziali del primo podio della carriera dopo essersi piazzati in quarta posizione nell’ultima edizione. Quali avversari più temibili sono annunciati i canadesi Gilles-Poirier e gli statunitensi Chock-Bates oltre ai britannici Fear-Gibson, sempre sconfitti in ogni scontro diretto recente e passato. I campioni nazionali in carica saranno affiancati da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio), alla prima apparizione in un Campionato Mondiale sotto bandiera italiana.

Nelle coppie di artistico,

i debuttanti Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), freschi vincitori del titolo europeo, sono ritenuti legittimi pretendenti al terzo posto, piazzamento che avrebbe un’importante valenza storica in quanto l’Italia non vanta podi nella specialità. Salvo sorprese, i diretti rivali per la medaglia di bronzo dovrebbero essere i canadesi Stellato Dudek-Deschamps e gli statunitensi Chan-Howe, coppie battute nelle finale del Grand Prix di Torino

In campo maschile,

Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) si presenteranno al via con il ruolo di outsider per la zona medaglie. La lista dei pretendenti al podio appare però numerosa e variegata con il giapponese Shoma Uno, detentore del titolo, e lo statunitense Ilia Malinin accreditati dei favori del pronostico.

Infine, in ambito femminile,

Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) scenderà in pista con l’ambizione di valicare la soglia dei 180 punti e di migliorare il ventesimo posto ottenuto dodici mesi or sono.

Di seguito il programma di gare.

Fonte FISG

Foto Credit Diego Barbieri