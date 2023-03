Ecco il nuovo calendario estivo – FIDAL Veneto: nove mesi di atletica in Veneto

Novantasei appuntamenti da aprile a dicembre tra pista, strada, trail e montagna. Ultimo atto della stagione invernale il 30 marzo a Caorle con la finale nazionale dei Campionati Studenteschi di cross

L’atletica veneta fa (quasi) cento:

96 appuntamenti, da aprile a dicembre,

formano il nuovo calendario estivo ufficializzato dalla Fidal regionale. La stagione scatterà sabato 1° aprile con tre manifestazioni: la prima apertura regionale su pista a Murano, il Venice Night Trail a Venezia, la 6 Ore Trail di Maser nel Trevigiano. Domenica 2 aprile si corre sulle strade della Riviera del Brenta con la 26^ Dogi’s Half Marathon che quest’anno scatterà da Fiesso d’Artico (Venezia). La stagione veneta su pista comprenderà anche una prova del campionato italiano di società di marcia (Vittorio Veneto, 16 aprile), i campionati italiani individuali allievi (Caorle, 24 e 25 giugno) e la finale della rassegna tricolore allievi di società di prove multiple (Vicenza, 7-8 ottobre). Riflettori puntati, poi, sui meeting internazionali di Conegliano (5 maggio), San Vendemiano (14 giugno), Vicenza (8 agosto) e Padova (3 settembre). Su strada, le maratone di Padova (23 aprile), Venezia (22 ottobre) e Verona (19 novembre) che sarà valida come campionato italiano assoluto e master. Previsto inoltre un ricco cartellone di mezze maratone: spiccano Padova (23 aprile), Jesolo (20 maggio), Treviso (8 ottobre) e Verona (19 novembre). Il 1° maggio torna a Oderzo, nella sua tradizionale collocazione, il Circuito Internazionale Città Archeologica. Ma nella città trevigiana si correrà anche il 16 settembre in occasione del Trofeo Opitergium European Road Race Under 20, l’ormai tradizionale gara per Nazionali giovanili. Per la corsa in montagna il 7 maggio, a Limana-Valpiana (Belluno), la prima prova dei campionati italiani individuali e di società. Prova tricolore anche il 15 e 16 aprile, al Parco San Giuliano di Mestre, con i campionati italiani assoluti e master della 24 Ore di corsa. Importante appendice, infine, per il calendario invernale: dal 29 al 31 marzo (con gare il 30 marzo), al Parco del Pescatore di Caorle, si disputerà la finale nazionale dei Campionati Studenteschi di corsa campestre.

Ecco le date del calendario veneto estivo 2023.

APRILE – 1: 1^ apertura regionale su pista, 1^ prova Coppa Veneto (Murano, VE). 1: Venice Night Trail (Venezia). 1: Sei Ore Trail di Maser (Maser, TV). 2: 26^ Dogi’s Half Marathon (Fiesso d’Artico, VE). 2: Little Dogi (Fiesso d’Artico, VE). 15-16: UMF Ultramarathon Festival Venice, ultramaratona 6-12-24 Ore (Parco San Giuliano, Mestre, VE). 15-16: campionati italiani 24 Ore su strada assoluti e master (Parco San Giuliano, Mestre, VE). 16: campionati italiani di società di marcia, Gr. Nord, 3^ prova (pista), e Trofeo Nazionale di marcia cadetti, 2^ prova (Vittorio Veneto, TV). 16: 20° Atletica Triveneta Meeting – 5° memorial Magalì Vettorazzo, fase regionale Cds assoluto di corsa 10.000 metri, valida come campionato regionale individuale assoluto; campionato regionale individuale allievi, 30’ di corsa, e allieve, 20’ di corsa (Treviso). 23: 23^ Padova Marathon (Padova). 23: 14^ Padova Half Marathon (Abano Terme – Padova). 23: campionati regionali di staffette, tutte le categorie (Conegliano, TV). 23: Campionato Triveneto di corsa in montagna (Civezzano, TN). 25: 22° Junior Meeting, pista (Conegliano, TV). 29: 2^ apertura regionale su pista (San Biagio di Callalta, TV). 29: Trofeo Città di Padova, gara regionale Fisdir e Fispes (Padova). 29-30: campionati regionali individuali di prove multiple allievi, juniores, promesse, seniores; fase regionale dei campionati italiani allievi di società di prove multiple; campionato regionale master di lancio del martello (Bovolone, VR). 30: 2^ corsa in montagna “La Santissima” (Limana Valpiana, BL). 30: 1^ prova dei campionati regionali individuali e di società di corsa in montagna (Limana Valpiana, BL).

GIUGNO – 2: 42° Trofeo Pindemonte, Memorial Tommasi Romano, 3^ prova Coppa Veneto, pista (Verona). 2: 33^ Corritreviso, strada (Treviso). 3: My First Mile, strada (Cortina d’Ampezzo, BL). 3-4: campionati regionali individuali master (Monselice, PD). 4: campionati regionali individuali e di società di corsa in montagna, 2^ prova (Volpago del Montello, TV). 9: I 6 in Loggia – Memorial Carlo Durante, strada (Montebelluna, TV). 10: manifestazione regionale Fisdir, pista (Treviso). 11: Trofeo delle Province Trivenete su pista (Abano Terme, PD). 14: 3° Meeting Internazionale ATL-Etica, 4° Memorial Ivo Merlo, 2° meeting nazionale del Talento giovanile, 2° memorial Francesco De Coppi (San Vendemiano, TV). 17: manifestazione regionale Fisdir (Dueville, VI). 17: Mura Urban Trail (Verona). 18: 44° Trofeo Vimar, campionati regionali individuali ragazzi, pista (Marostica, VI). 24-25: campionati italiani individuali allievi, pista (Caorle, VE).

SETTEMBRE – 2: 3° Trail delle Mura (Verona). 2-3: campionato regionale individuale e di società cadetti di prove multiple (sede da definire). 3: 36° Meeting internazionale Città di Padova. 8-10: 3^ Resia Rosolina Relay (Resia BZ – Rosolina Mare – RO). 9: 5° Serenissima Para Athletics Meeting, pista (Cassola, VI). 9-10: campionati regionali individuali allievi e juniores, pista (Mestre, VE). 10: Mennea Day (Cassola, VI). 16: incontro internazionale di corsa su strada under 20 (Oderzo, TV). 16: 3^ tappa Circuito Tricolore Nordic Walking, campionato regionale assoluto e master (Mestre, VE). 16-17: 29^ Lupatotissima, ultramaratona 6-12-24 Ore (Verona). 17: Corsa del Centenario dell’Aeronautica Militare – 10 km (Istrana, TV). 17: 3^ prova Trofeo regionale promozionale di marcia e corsa su strada (Mira, VE). 23-24 : Campionato regionale cadetti di società (Vittorio Veneto, TV). 24: 2^ Portogruaro Half Marathon (Portogruaro, VE). 24: 2° Venice Lido Beach Trail (Lido di Venezia). 30: 9^ Bibione Run Ten Miles, strada (Bibione, VE).

(16.03.23)

