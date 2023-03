Campagna Amica Vicenza: “Una festa di famiglia e per la famiglia, da celebrare con i prodotti del territorio” – Festa del Papà nei mercati di Campagna Amica di Vicenza e Malo

Ancora poche ore e tutti i Papà vicentini verranno ricoperti di baci ed abbracci dai propri figli.

E Campagna Amica Vicenza non vuole sottrarsi dal celebrare questa importante ricorrenza esaltando i valori fondanti del mondo agricolo, nonché i prodotti del territorio.

“Siamo sempre dalla parte delle famiglie –

spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – e per questo non vogliamo sottrarci dal festeggiare una delle ricorrenze più importanti del nostro calendario, la Festa del Papà. In questa giornata, infatti, vogliamo ricordare l’affetto con cui tutti i padri accompagnano i figli nel corso della loro crescita, ma anche le eccellenze agroalimentari del territorio, che nelle tavole rappresentano il filo conduttore tra le diverse generazioni”.

Con questo spirito, sabato 18 e domenica 19 marzo al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in contra’ Cordenons 4, verrà proposto l’evento “Un regalo dalla natura al Papà”: regala un orto speciale al papà, grazie alla preziosa collaborazione di Susanna Miola dell’Azienda Il Giglio Rosso, che affiancherà i bambini nella partecipazione ad un entusiasmante laboratorio didattico (entrata da Corso Fogazzaro).

Domenica 19 marzo,

invece, sempre al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, l’Agriturismo Le Poscole proporrà “Una dolce poesia”.

Sabato 18 marzo al mercato di Campagna Amica di Malo, in Via Pasubio 13 (Cantina Vitevis), verrà proposto “Un dolce pensiero”, a cura dell’Agriturismo Al Vecio Caselo, in sintonia con una degustazione di vini della Cantina Vitevis.

Vicenza, 17 marzo 2023.

Fonte Matteo Crestani Giornalista