Si apre una nuova stagione per il pilota di Arcugnano, reduce da una sessione di test con il pluricampione Basso per capire al meglio la Skoda Fabia Rally2 Evo. – Camunia Rally: Ferri rilancia la sfida personale

Siamo ai nastri di partenza di una nuova annata ma per Luca Ferri l’obiettivo rimane quello delle ultime due stagioni, da quando è ritornato ad una presenza abbastanza costante al volante, ovvero quello di tornare a giocarsi la vittoria assoluta.

Dopo due anni ad intermittenza nella classe regina,

cogliendo qualche risultato utile che rimane ben lontano dagli standard ai quali ci aveva abituato ai tempi delle ormai defunte WRC, il pilota di Arcugnano ha deciso di fare sul serio, affidandosi ai consigli di un pilota dall’indubbio valore.

Stiamo parlando di Giandomenico Basso, più volte campione italiano ed europeo, tutt’ora in forze a quella Delta Rally che, fornendogli una Skoda Fabia Rally2 Evo nel 2021, gli ha consentito di vincere il suo quarto tricolore, dopo quelli firmati nel 2019, 2016 e 2007.

“Per raggiungere quello che vuoi devi trovare persone che hanno già raggiunto quello che vuoi” – racconta Ferri – “e da qui è nato il test con Basso, pilota con il quale Delta Rally ha già vinto nel 2021 con la Fabia.

Devo dire che è stata davvero una giornata molto utile ed ho ricevuto dei consigli di guida più che validi. Ora toccherà a me metterli in pratica perchè il mio obiettivo non è cambiato rispetto alle ultime annate. Voglio tornare a vincere e voglio farlo al più presto.”

Un programma decisamente più corposo

vedrà protagonista il portacolori di CR Motorsport che, all’ultimo minuto, è riuscito a sostituire la propria partecipazione al Benacus Rally, saltato recentemente, con la presenza al Camunia Rally, previsto per Sabato e Domenica prossimi.

L’appuntamento in provincia di Brescia aprirà un periodo particolarmente intenso per il vicentino e dall’imminente fine settimana ci si trasferirà a quelli del Rally Bellunese (1 e 2 Aprile) e del Dolomiti Brenta Rally (14 e 15 Aprile), eventi ai quali ne seguiranno altri ancora da definire.

“Ho capito che per poter tornare ad essere competitivo ci vuole la costanza” – aggiunge Ferri – “ed avendo trovato il supporto di vari partners ho deciso di iniziare molto presto in questo 2023. Dovevamo essere al via del Benacus ma sapete tutti come è andata quindi ci siamo dirottati verso il Camunia. Andremo poi al Bellunese ed al Dolomiti Brenta.

Intanto faremo queste tre, vedremo di capire come siamo messi, ma ci saranno altre trasferte nel corso di quest’anno.”

Due le giornate di gara

nelle quali Ferri sarà chiamato al primo banco di prova targato 2023, sempre al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo ma con al proprio fianco Alessio Angeli.

Si partirà dalla doppia tornata sulla “Sisem” (4,90 km), da percorrere Sabato pomeriggio, per poi passare ad una Domenica che conterà due giri sulla “Valsaviore” (9,45 km) e tre sulla “Astrio” (10,65 km), a completare un totale di poco più di sessanta chilometri cronometrati.

“Prima gara dell’anno e tutto nuovo per noi” – conclude Ferri – “ma puntiamo ad arrivare ad un distacco meno elevato di altre gare, mirando a tornare sul podio assoluto dalle prossime.”

Arcugnano (VI), 20 Marzo 2023

Fonte Ufficio stampa Fabrizio Handel

Immagine, di repertorio, di Luca Ferri, in azione nel precedente Rally Città di Schio 2022 – immagine a cura di Mario Leonelli