Inizia la F8 di Coppa Italia – Famila Wuber: inizia la Final 8 di Coppa Italia

Famila Wuber e Passalacqua saranno le due squadre ad alzare il sipario delle Final 8 di Coppa Italia di Campobasso che prenderanno il via domani all’inusuale orario delle 12.30 per consentire lo svolgimento in giornata di tutti i quarti di finale; venerdì le semifinali (alle 18 e alle 20.30), sabato la finale (alle 20).

Un tour de force per le due formazioni che riusciranno ad arrivare fino in fondo, impegnate in 3 partite in 3 giorni consecutivi.

Schio, con 13 successi nella competizione, è la squadra che vanta più Coppe Italia in bacheca nonché la detentrice del trofeo. Evidente che siano tutte a caccia delle orange. Si preannuncia una lotta serrata anche perché questa stagione il livello delle contendenti pare essere il più alto degli ultimi anni.

L’eterna rivale

Complice un’annata tribolata, con tanti alti a bassi, fatto sta che Ragusa è stata l’ultima formazione a staccare il biglietto per queste Final 8 e darà quindi vita ad uno dei quarti di finale più attesi di sempre. La sfida tra scledensi e iblee non è mai banale considerati tutti i precedenti di prestigio.

Tra l’altro il cammino delle due formazioni ha seriamente rischiato di incrociarsi anche ai quarti di finale scudetto, con la classifica stravolta però nell’ultima giornata.

La Passalacqua ha nelle straniere i suoi punti di forza (Anigwe e Vitola sotto le plance, Hampton tra le esterne) ma può contare anche sul talento delle italiane: Romeo in primis, seguita a ruota da Dotto (ex di lusso della gara), Attura, Ostarello e capitan Consolini. Tanta sfortuna per coach Lardo nell’aver perso presto per infortunio Juskaite, arrivata come rinforzo a stagione in corso.

Le dichiarazioni dell’assistant coach Fontana

Ragusa ha un roster di qualità anche se non lungo come il nostro ma su partita secca ha sempre dimostrato di essere pericolosa. Coach Lardo può inoltre schierare diversi tipi di difesa per metterci in difficoltà. Cercheremo di sfruttare la profondità del nostro roster ma per farlo sarà fondamentale giocare al meglio ogni minuto, per evitare di stressare la squadra nelle tre gare.

I precedenti



L’ultimo precedente tra le due formazioni in Coppa Italia risale alla stagione 2018/19 con le Virtus Eirene che eliminò il Famila Wuber in semifinale (70-68) vincendo poi il suo secondo trofeo in finale contro Geas. La prima vittoria in Coppa Italia di Ragusa risale invece alla stagione 2015/16 sempre contro le orange ma al PalaRomare (67-70 il finale). L’unico precedente a favore di Schio in Coppa Italia, invece, è la finale del 2014/15 vinta 64-74 al PalaMinardi di Ragusa.

Il programma delle F8 di Coppa Italia



Quarti di finale – Giovedì 30 marzo

Q1 12.30 Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa

Q2 15.00 Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Allianz Geas S.S. Giovanni

Q3 17.30 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari

Q4 20.00 La Molisana Magnolia Campobasso – Virtus Segafredo Bologna

Semifinali – Venerdì 31 marzo

S1 18.00 Vincente Q1 – Vincente Q2

S2 20.30 Vincente Q3 – Vincente Q4

Finale – Sabato 1 aprile

20.00 Vincente S1 – Vincente S2

Arbitri

Stefano De Biase di Udine (UD)

Michele Centonza di Grottammare (AP)

Emanuela Tommasi di Veroli (FR)

Dove vedere la partita

Diretta streaming in chiaro su LBFTV

Diretta tv su MS Channel (814 SKY) Video intervista all’assistant coach Alessandro Fontana: https://www.youtube.com/watch?v=IB41rK-2UPI&t=1s

Fonte Famila Wuber Schio