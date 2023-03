Enti Digitali: Thiene è il primo Comune della provincia dopo Vicenza per maturità digitale

La notizia è sul sito di Enti Digitali, società che valuta il grado di maturità digitale dei Comuni, ed è una di quelle che riempiono di orgoglio la Città di Thiene.

Stando ai dati pubblicati,

Thiene ha una “maturità digitale” di 78,69 su una scala da zero a cento, punteggio che la pone nel ranking totale di maturità digitale alla posizione n. 193 su 7.904 Comuni italiani valutati dallo studio, alla posizione n. 113 sul totale dei Comuni medi (da 10mila a 50mila abitanti) e alla posizione n. 1 dei Comuni della Provincia di Vicenza, seguendo in classifica la città capoluogo che, sola, la supera con il punteggio di 82,72.

«L’ottimo posizionamento nella graduatoria provinciale e nazionale riconosce anche il grande lavoro compiuto in questi ultimi anni dall’assessorato all’Innovazione che ho guidato per un decennio, in un serrato lavoro di squadra con il territorio, con i funzionari del Comune, con Pasubio Tecnologia e con la Regione del Veneto. Considero questo dato un punto di partenza e non di arrivo. Occorre proseguire senza indugio e con determinazione per continuare su questa strada, per consolidare quanto è stato raggiunto e proseguire nella digitalizzazione e, soprattutto, in una cultura digitale, che permetta a tutti i cittadini di beneficiare delle conoscenze e delle opportunità tecnologiche, accrescendo democrazia, qualità della vita e competitività del mondo produttivo».

Enti Digitali ha l’obiettivo di analizzare i dati,

per poter implementare un utilizzo sempre maggiore e pervasivo di servizi digitali offerti dalla P.A. a cittadini e imprese e di stimolare un processo virtuoso funzionale alla nascita e allo sviluppo di servizi e infrastrutture digitali implementate dalla P.A. al servizio di cittadini e imprese.

La ricerca è stata condotta utilizzando un metodo analitico basato su varie fonti di Open Data. Viene, così, costruito l’Indice di Maturità Digitale (IMD) di ogni Comune che, di fatto, è un indicatore sintetico che elabora una batteria di circa 40 metriche elementari.

L’indice considera 4 macro aree:

Servizi Pubblici, Infrastrutture, Cittadini e Imprese. Una dashboard sofisticata permette, poi, di visualizzare e confrontare il livello di Maturità Digitale (IMD) dei 7904 comuni italiani oggetti di ricerca.

L’applicativo permette la ricerca raffinata per categoria e la visualizzazione delle schede del comune con il dettaglio puntuale dei ranking sulle singole macro aree analizzate.

Il metodo analizza per le Pubbliche amministrazioni alcuni aspetti particolari,

come il numero PEC comunali per fatturazione elettronica, la percentuale di uffici/servizi di informatica autonomi, il numero di dipendenti comunali che hanno partecipato a formazione ICT e quello di PC portatili in Comune, gli strumenti per videoconferenza, la fibra ottica, la posta elettronica e database in cloud, la disponibilità di dati open, l’offerta di punti di accesso wi fi gratuiti. Altri dati riguardano le macro aree sui cittadini e il loro grado di digitalizzazione, le infrastrutture e le imprese.

L’obiettivo di questo progetto è quindi monitorare lo sviluppo digitale di un territorio anche per ottimizzare gli investimenti relativi alle misure PADIGITALE2026, rivolti gli enti locali.

L’idea è di scattare una fotografia periodica dello stato di maturità digitale nei Comuni da mettere a disposizione del decisore pubblico e, a seguire, di individuare e premiare le esperienze più virtuose.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene