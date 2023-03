Engim Veneto: settore vino, tirocinio per 8 giovani under 30 disoccupati

̀ 8 vicentini e veronesi .

Fino al 26 aprile ENGIM propone una # # esperto nei processi di logistica, promozione e vendita del prodotto enologico.

Le WE (#WorkExperience) sono attività di #formazione e #tirocinio per favorire l’inserimento al lavoro dei giovani fino ai 29 anni finanziate dalla Regione Veneto e quindi GRATUITE per i partecipanti.

Il corso di #winebusinessmanager prevede infatti attività di , volte ad aggiornare e rafforzare il proprio profilo professionale in questo ambito.

Un percorso che essendo stato progettato in collaborazione con le aziende che stanno cercando persone da inserire al lavoro e che saranno quelle che ospiteranno i corsisti in tirocinio.

Esso diventa ‘ à che potranno concretamente mettersi in gioco per trasformare la loro passione in lavoro.

Inoltre, per i tirocinanti è prevista un’indennità di partecipazione pari a 450 euro mensili.

Si rivolge a giovani under 30 disoccupati residenti o domiciliati in Veneto disoccupati con diploma o con una qualifica professionale in un settore equipollente. È inoltre richiesta la conoscenza scolastica della lingua inglese.

Il percorso è gratuito perchè finanziato grazie al nuovo bando Next Generation WE, finanziati con risorse del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

Le candidature sono già aperte e terminano il 26 aprile 2023.

Scopri il corso al link qui: bit.ly/3KkTdP3 o sul sito veneto.engim.org/formazione adulti o chiamaci al 045 8167263

