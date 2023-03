L’azienda di Schio è tra le 16 aziende italiane riconosciute come eccellenti per il servizio di qualità che offre e per “l’impegno per la costruzione di un ecosistema industriale sempre più competitivo, innovativo e sostenibile” – Ecor International tra le eccellenze italiane premiate ai Leonardo Supplier Award 2022

Ecor International per il secondo anno consecutivo

viene premiato con un Leonardo Award, i premi ai migliori supplier italiani dell’azienda Leonardo, che gestisce alcuni dei principali programmi strategici internazionali ed è partner tecnologico di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese.

Tra i supplier del programma LEAP – Leonardo Empowering Advanced Partnership – attraverso il quale Leonardo sta svolgendo un ruolo di traino e di acceleratore alla crescita delle PMI nell’ecosistema nazionale, si è distinta l’azienda vicentina Ecor International premiata nella categoria Operational Excellence.

Ecor International per Leonardo produce componenti critici in acciaio e leghe speciali per velivoli e sistemi complessi.

La filiera dei fornitori italiani che fa riferimento a Leonardo rappresenta il 13% dell’industria High Tech nazionale, grazie a 10 miliardi di euro di valore aggiunto, e sostiene l’occupazione di più di 125mila addetti complessivi, tra diretti, indiretti e indotto. (Fonte: Leonardo)

Tra le eccellenze italiane

nella catena di fornitura Leonardo segnalate Ecor International è l’unica realtà premiata della regione Veneto. I fornitori che sono stati premiati sono aziende provenienti complessivamente da dieci regioni italiane, rappresentanti del tessuto produttivo capace di raggiungere l’eccellenza nel nostro Paese.

“É con sincera soddisfazione e profondo orgoglio che ho avuto l’onore di essere chiamata sul palco a ritirare il Leonardo Supplier Award, in rappresentanza di tutto il Gruppo” racconta Chiara Lucietto, Business Director di Ecor International.

“Questo risultato eccezionale è frutto dell’impegno di ogni collaboratore coinvolto nei programmi che gestiamo per Leonardo e soprattutto di un grande lavoro di squadra. Questo riconoscimento è il chiaro segnale che siamo sulla strada giusta per servire in qualità partner strategici per lo sviluppo”.

Nella serata di premiazione, tenutasi a Roma nei giorni scorsi, sono stati assegnati i premi ai fornitori, per riconoscerne puntualità, qualità, impegno verso l’eccellenza e spirito di collaborazione.

L’evento si è aperto con una tavola rotonda in cui Gian Piero Cutillo, Managing Director Leonardo Elicotteri, Stefano Bortoli, a capo di Leonardo Aerostrutture, e Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer, hanno illustrato gli ambiti prioritari di innovazione e quelli che avranno maggior impatto per la filiera produttiva in futuro.

L’incontro è proseguito con altri interessanti interventi da parte di Giacinto Carullo – Chief Procurament & Supply Chain Officer e di Paolo Rostirolla, VP Supplier Sustainability & Development. Si sono evidenziati i progressi degli ultimi 18 mesi e le grandi prospettive di crescita del settore.

Ai fornitori, per puntare ancor di più all’l’eccellenza,

i manager di Leonardo hanno sottolineato quanto il sincronismo, la puntualità e la perseveranza nei piani di sviluppo saranno necessari per affrontare le future sfide insieme.

Alle PMI sarà chiesto infatti di strutturarsi per sostenere la crescita dei programmi esistenti e per le nuove iniziative, avere coerenza nei piani di crescita e di sviluppo del programma LEAP per affrontare insieme le sfide attuali e future, considerando la trasformazione digitale, la cyber security, e la decarbonizzazione parte integrante della loro strategia di crescita. (Fonte: Leonardo)

La seconda parte del meeting è stata dedicata alla premiazione dei 16 fornitori che hanno eccelso in quattro diverse categorie di merito. Operational Excellence e Service Excellence, sono i premi per riconoscere puntualità, qualità, spirito di collaborazione ed impegno verso l’eccellenza.

I Sustainability Awards premiano in particolare i risultati e l’impegno verso lo sviluppo sostenibile.

Da questa edizione delle premiazioni è stata aggiunta anche la categoria Vision for Growth, al fine di riconoscere i fornitori che si sono contraddistinti per la condivisione della visione, il dinamismo e l’efficacia nella realizzazione degli obiettivi del programma LEAP – Leonardo Empowering Advanced Partnership –.

A proposito del Gruppo Ecor International

è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

www.ecor-international.com

Schio (Vi), 14 marzo 2023

Fonte Mariacostanza Tognato Ufficio Stampa Ecor International S.p.A.