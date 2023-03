Ecor International per il benessere dei suoi collaboratori: a coronare l’ultimo anno di impegno e aggiornamento, sabato ci sarà il 1° Family Day. – Ecor International presenta il 1° Family Day per il benessere di tutto lo staff

Questo weekend Ecor International

si prepara ad aprire le porte a oltre cento suoi collaboratori che hanno scelto di invitare i loro familiari a conoscere la loro azienda, nel 1° Family Day Aziendale.

Sabato 1 aprile, tempo permettendo, nella mattinata è previsto un evento che coinvolgerà i più piccoli con giochi e attività e interesserà anche gli adulti con dei tour aziendali guidati che mirano a far conoscere le varie competenze e aree di lavoro interne all’azienda.

Sarà un’occasione per tanti collaboratori di mostrare ai propri familiari il luogo di lavoro (parliamo di 5 hub per un totale di 20.000 metri quadrati) e di evidenziare i punti di eccellenza della realtà di cui fanno parte.

“Dopo anni di chiusure a causa del COVID in cui le attività di socializzazione sono state limitate, oggi siamo felici di accogliere grandi e piccini nella nostro quartier generale a Schio per passare qualche ora in piacevole compagnia” spiega Sergio Lucietto, Presidente e fondatore di Ecor International, e continua: “Sarà motivo di orgoglio per i nostri collaboratori poter far vedere ai familiari gli uffici tecnici e le diverse aree di produzione”.

L’evento conviviale organizzato per le famiglie

è solo uno tra le diverse iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle persone che collaborano. La direzione dell’azienda di Schio ripone da sempre grande attenzione al benessere dei suoi collaboratori con occasioni di condivisione e di crescita professionale.

Ad esempio i corsi di formazione attivati per i collaboratori Ecor International e Il Sentiero International Campus solo nell’ultimo anno sono stati più di 30. Tenuti da Niuko società di formazione di Confindustria, i corsi hanno approfondito diverse tematiche, spaziando dalle hard skills fino alle soft skills.

Infine, per incentivare il senso di appartenenza e di collaborazione interna,

dal 2021 è stato anche creato un gruppo di giovani, ognuno in rappresentanza di uffici e settori diversi dell’azienda, che si riunisce con regolarità e organizza momenti di aggregazione, riconoscimento e svago.

Chi fa parte di questo gruppo accoglie anche i nuovi arrivati e fa loro conoscere l’azienda. Non a caso il gruppo è stato nominato BET che sta per Be Ecor Transformation.

“Sono felice di far parte del BET Team perché credo che iniziative come questa, a supporto di tutti i colleghi, siano un’opportunità per poter vivere ancora meglio in azienda e fare gruppo con i propri colleghi con cui si passa la maggior parte del tempo in una giornata”, dice Luca Costalunga, Key Account Management Aseptic Liquid Packaging.

Fonte: Ufficio Comunicazione e Marketing Ecor International SpA