Un altro importante successo per la Distilleria Rossi d’Asiago. – Distilleria Rossi d’Asiago: Volare Espresso Coffee e Volare Triple Sec

DOPPIA MEDAGLIA D’ORO PER VOLARE, LA LINEA DI LIQUORI PER COCKTAILS MADE IN ITALY

Al già ricco palmares dell’azienda vicentina si sono aggiunte ben due nuove medaglie conquistate dal brand Volare Liquori per Cocktails al Bartenders Brand Awards 2023.

I liquori Volare Espresso Coffee e Volare Triple Sec si sono aggiudicati la medaglia d’oro in questo autorevole concorso internazionale volto a premiare le eccellenze destinate al settore horeca. Un prestigioso riconoscimento che sugella l’impegno e l’attenzione costante che la Rossi d’Asiago riserva a Volare, la linea di liquori dedicati alla mixology,

Giunto alla sua sesta edizione, il Bartender Spirits Awards vede sfidarsi distillerie provenienti da tutto il mondo, che inviano i campioni dei lori prodotti al vaglio degli esperti. I liquori vengono esaminati attraverso una degustazione alla cieca da un panel di giudici rinomati e particolarmente influenti dell’industria globale degli spirits. La giura è chiamata a valutare gusto, design e qualità dei liquori, caratteristiche chiave per il settore bar.

VOLARE: LA LINEA DEDICATA ALLA MIXOLOGY

Volare è una collezione completa e variegata di 38 liquori per cocktail, che soddisfano le esigenze di ogni barman dall’aperitivo al dopocena. Made in Italy, tradizione e know how sono i fattori chiave di questa linea che offre prodotti di grande finezza artigianale e versatilità, ideati per rispondere alle esigenze dei bartender in termini di praticità ed efficienza.

Classici, alla frutta e alle erbe, i liquori Volare presentano caratteristiche ed innovazioni strategiche per il mondo del bartending. Innanzitutto, sono realizzati con ingredienti di prima scelta, accuratamente selezionati per garantire una qualità superiore ai prodotti. L’intera collezione presenta l’innovativa tecnologia Pro-pour brevettata dalla Rossi d’Asiago: un versatore a scomparsa incorporato in ogni tappo garantisce al barman praticità d’uso, igiene e risparmio di tempo nel servizio. La cura dei dettagli è una prerogativa di questa linea: ciascuna bottiglia è impreziosita da decori in rilievo che garantiscono al barman un’impugnatura facile e sicura, caratteristica cruciale nell’ambito del flair bartending e non solo.

I LIQUORI VINCENTI DELLA LINEA VOLARE

Volare Espresso Coffee

Volare Espresso Coffee è un liquore a base di caffè ottenuto dall’infusione di una miscela selezionata dei migliori chicchi di caffè brasiliani e africani tostati. Bevuto liscio o on the rocks svela tutto il suo carattere di liquore dall’aroma inconfondibile, ma trova espressione eccellente nella creazione di cocktail dal gusto inimitabile come l’Espresso Martini. Un prodotto intenso e persistente che racchiude tutta l’essenza del vero espresso italiano.

Aspetto visivo: marrone scuro

Aroma: delicato di caffè

Sapore: Tipico dell’espresso italiano

Gradazione alcolica: 20°

Volare Triple Sec

Tra la linea Volare Liquori per Cocktails spicca Volare Triple Sec, uno dei best-seller della Distilleria Rossi d’Asiago. Dall’aspetto puro e trasparente, questo liquore si ottiene dall’infusione e dalla distillazione di scorze di arance dolci. Un prodotto altamente versatile dal delicato aroma di fior d’arancio con morbide note di agrumi. Volare Triple Sec può essere bevuto liscio, con ghiaccio o utilizzato per conferire una caratteristica nota agrumata ai cocktail come ad esempio i classici Cosmopolitan, Margarita, White Lady…e molti altri.

Aspetto Visivo: Chiaro trasparente

Aroma: fragrante

Sapore: Dolce, speziato, con note agrumate

Gradazione alcolica: 38°

PROPOSTE COCKTAIL

Espresso Martini 3cl Volare Espresso coffee 2cl Vodka 2cl zucchero liquido Tazzina di caffè espresso Shakerare e filtrare con tecnica “double strain” in una coppa Martini precedentemente raffreddata. Decorare con un paio di chicchi di caffè. Cosmopolitan 2 cl Volare Triple Sec 4cl Vodka 3 cl Succo di mirtillo rosso Spremuta di Lime fresco Shakerare e filtrare con tecnica “double strain” in coppetta martini. Decorare con fettina di lime.

Fonte Silvia Vangelista ANTICHE DISTILLERIE RIUNITE SRL