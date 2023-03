Distilleria Rossi d’Asiago protagonista a Vinitaly 2023

La Distilleria Rossi d’Asiago torna al Vinitaly con una nuova filosofia

Da domenica 2 a mercoledì 5 aprile la sarà protagonista a Vinitaly 2023, il salone internazionale del vino e dei distillati che si terrà come di consueto nel complesso fieristico di Verona.

Rossi d’Asiago

con i brand Antica Sambuca, Kranebet Botanic Gin Liqueur, Grappa Culto e Volare Liquori per Cocktails vi aspetta nella stessa posizione, Padiglione 4 Stand C2, con uno stand totalmente rinnovato, specchio fedele dell’identità e dei valori di questa azienda vicentina storica, ma dall’attitudine contemporanea.

La nostra idea era quella di dare vita ad uno spazio che ci rappresentasse, in cui “sentirci a casa”, in linea con la nostra filosofia aziendale green e attenta alla sostenibilità.

Questa è stata la ragione per cui abbiamo affidato all’artista internazionale Moreno Panozzo la realizzazione del nostro stand- afferma la famiglia Dal Toso, dagli anni ’90 alla guida della distilleria.

Questa importante collaborazione era già stata resa nota nel 2020 con la nascita ad Asiago dell’AkademyLab 20/20, lo spazio formativo multisensoriale della Rossi d’Asiago dedicato al mondo dei liquori e dei distillati, ideato proprio dal designer Panozzo.

Da sempre impegnato nei temi della salvaguardia e del recupero ambientale, l’artista vicentino utilizzò il legno proveniente dagli alberi travolti dalla tempesta Vaia nel 2018 per realizzare gli interni e gli arredi dell’Akademy.

-Quello con Moreno è da sempre stato uno scambio interessante e costruttivo, ciò che ci accomuna è lo sguardo attento puntato verso l’ambiente che ci circonda. Abbiamo voluto portare al Vinitaly i nostri valori e la nostra storia, con uno spazio espositivo in cui i materiali di recupero fossero i protagonisti, capace di trasportare i visitatori dove tutto ebbe inizio, l’altopiano di Asiago– rivela l’azienda.

Alla 55^ edizione del Vinitaly

saranno presenti i brand simbolo della distilleria, tra i quali spiccano: Antica Sambuca, marchio leader di mercato nonché la sambuca più venduta nel Regno Unito; Kranebet Botanic Gin Liqueur, prodotto storico della distilleria il cui 100° anniversario sarà celebrato il prossimo anno; Grappa Culto, una prestigiosa linea di grappe invecchiate tra le quali spicca la grappa Culto di Amarone e Volare Liquori per Cocktails, una collezione ampia e variegata dedicata alla mixology.

Durante l’intera manifestazione, sarà possibile degustare insieme al team Rossi d’Asiago queste linee che negli anni hanno fatto incetta di premi, aggiudicandosi prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale, a testimonianza della passione e della cura che l’azienda riserva ai propri prodotti.

Una vera occasione di dialogo e confronto sui prodotti, nonché un’opportunità per incontrare i partner consolidati e conoscerne di nuovi. Vinitaly è una fiera importante per la Rossi d’Asiago, sempre alla costante ricerca di interessanti opportunità commerciali e future collaborazioni.

Quattro giorni

all’insegna di incontri, novità e degustazioni, da vivere in uno stand multifunzionale, pensato come luogo non comune capace di trasportare i visitatori in un’altra realtà e di sottolineare il legame profondo che esiste tra l’azienda e l’ambiente.

Il resto è una sorpresa…un motivo in più per venire a scoprire la nuova immagine della Distilleria Rossi d’Asiago al Vinitaly!

Fonte Silvia Vangelista ANTICHE DISTILLERIE RIUNITE SRL