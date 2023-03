Discovering Egypt: caccia al tesoro in Centro storico di Vicenza

Egizi protagonisti di una caccia al tesoro in Centro storico di Vicenza

Il 25 marzo un evento per le famiglie, proposto da due realtà della formazione linguistica, in collaborazione con la Confcommercio del Centro storico

Sabato 25 marzo, dalle ore 15.30, grandi e piccini saranno coinvolti in una caccia al tesoro per le vie e le piazze del centro storico di Vicenza. E a rendere l’iniziativa ancor più originale sarà il fatto che gli indizi che aiuteranno i “cacciatori” a raggiungere la meta finale saranno forniti in inglese.

Non a caso, dunque, l’evento si intitola “Discovering Egypt”

ed è promosso dalla Sezione 1 Centro storico di Confcommercio Vicenza assieme a due importanti realtà cittadine nel campo della formazione linguistica: Pingu’s English e Wall Street English.

a partecipazione gratuita previa iscrizione, è chiaramente ispirato alla mostra “I creatori dell’Egitto eterno” presente in Basilica Palladiana. Che proprio per il suo successo di pubblico è stata recentemente prorogata fino al 28 maggio. Sull’onda della curiosità per il mondo degli egizi fa leva questa iniziativa, che vuole allo stesso tempo essere un modo divertente e istruttivo per prendere confidenza con la lingua inglese. Sperimentando nuove e coinvolgenti modalità di apprendimento per adulti e bambini.

L’appuntamento per iniziare questo viaggio di scoperta – contemporaneamente dell’antico Egitto e della città di Vicenza – è in piazza dei Carmini. Da dove, indizio dopo indizio, verranno svelate tradizioni, curiosità e aneddoti dell’affascinante civiltà egizia. Spostandosi tra le vie e le piazze ma anche entrando in alcuni negozi e pubblici esercizi del cuore cittadino. E se si sarà bravi e fortunati, si troverà il prezioso tesoro.

Iscrizioni sul sito www.vicenza.pingusenglish.it e sul portale del turismo vicentino www.easyvi.it. Info 0444.122.00.51.

Fonte: Ufficio Stampa Confcommercio Vicenza