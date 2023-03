Venerdì 24 marzo a Monte Berico con il Vescovo Giuliano – Diocesi di Vicenza: veglia dei missionari martiri

Ogni anno il 24 marzo, nell’anniversario dell’uccisione di mons. Oscar Romero, si celebra la Giornata dei Missionari Martiri, uomini e donne, laici, consacrati e sacerdoti che hanno dato la vita per l’annuncio del Vangelo a fianco dei più poveri della terra.

Secondo i dati diffusi dall’agenzia Fides, nel 2022 sono stati 22 i missionari uccisi in varie parti del mondo; tra loro due religiose italiane, suor Maria De Coppi (originaria di Santa Lucia di Piave, assassinata in Mozambico lo scorso settembre) e suor Luisa Dall’Orto (originaria della provincia di Lecco, uccisa ad Haiti lo scorso giugno).

Anche la diocesi di Vicenza

vivrà un momento di memoria e di preghiera per questi missionari domani venerdì 24 marzo con una veglia di preghiera alle 20.30 nel Santuario di Monte Berico trasmessa in diretta da Radio Oreb (fm 90.20; radioreb.org) e da TeleChiara.

Durante la Veglia, presieduta dal vescovo Giuliano e intitolata “Nel mio il Tuo amore”, verranno ricordati in particolare il padre gesuita Stan Swamy (morto in India il 5 luglio 2021 dopo aver combattuto tutta la vita per i diritti degli indigeni delle foreste più remote del Paese) e suor Olga Raschietti (missionaria saveriana vicentina assassinata nel 2014 in Burundi) cui verrà dedicato un monologo teatrale curato da Martina Venosta e Giuseppe Marchetti.

La veglia di preghiera di domani sera sarà anche l’occasione per ricordare tutti i cristiani perseguitati nel mondo e pregare per la pace che attualmente manca in 59 paesi.

I missionari martiri vicentini negli ultimi cento anni (dal 1923 ad oggi) sono stati 15.

