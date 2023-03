l’esclusiva mostra-mercato di piante e fiori – Di Rara Pianta, nell’antico Giardino Parolini di Bassano del Grappa

Sabato 1 e domenica 2 aprile, anche una inedita esposizione di rare collezioni e lo scambio dei semi e piante – Premio a Mirella Collavini, la signora delle viole.

Non solo piante: dagli olii essenziali ai gioielli sostenibili alle lezioni di Ikebana

Sabato 1 e domenica 2 aprile l’antico Giardino Parolini di Bassano del Grappa rifiorisce grazie alla XI edizione di Di Rara Pianta, l’esclusiva mostra – mercato di piante e fiori ricercati promossa dal Rotary club Bassano Castelli con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa, dell’Orto Botanico di Padova e di Confcommercio Bassano.

Nata nel 2011,

proprio per attirare l’attenzione verso uno dei patrimoni storici della città, la manifestazione, ideata e curata dal botanico Giuseppe Busnardo, si è affermata come uno degli appuntamenti italiani più importanti nell’ambito del florovivaismo, con la certezza per esperti ed appassionati di trovare bellezza e rarità.

Non fa eccezione la nuova edizione, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile (orario 9.00 – 19.00, ingresso

gratuito), con un parterre di selezionati espositori (una cinquantina, con alcuni nuovi preziosi inserimenti),

laboratori, incontri, visite guidate.

UNO SGUARDO CONSAPEVOLE VERSO LA NATURA

“Di Rara Pianta, oltre che essere stato il motore per il progetto di recupero del Giardino Parolini, vuole essere una

manifestazione che pone attenzione alla biodiversità, con uno sguardo consapevole verso la natura e l’orticoltura – spiega Giuseppe Busnardo, ideatore e curatore dell’evento – Con un grande lavoro di ricerca, la rassegna ha mirato a valorizzare fin dall’inizio realtà, anche piccole, che quotidianamente con il loro lavoro e la loro passione difendono la biodiversità, la naturalità, la bellezza. È questo anche il percorso affinchè il Giardino torni ad essere un luogo di attrazione per la singolarità della sua storia e la rarità delle sue piante”.

SOLO ECCELLENZE

Rose, Stelle Alpine, Garofani, Carnivore, Peonie, Lavande, Orchidee, Piante Acquatiche, Succulente,

Aromatiche, Azalee, Gerani, Hoya, Agapanthus e molte altre, le specie presenti alla manifestazione, scelte fra

eccellenze non solo italiane. Fra le novità di questa edizione, una inusuale esposizione di Felci da tutto il mondo

e un vivaista di stranissime Querce.

Non mancano gli Agrumi e i Frutti Antichi; gli Arbusti insoliti e le Conifere; così come un ricco assortimento di bulbi. Non solo piante, comunque, ma anche olii essenziali, spezie, tisane, marmellate e, ancora, ceramiche floreali, accessori in bamboo, gioielli in resina con fiori di montagna, cosmetici e fragranze, tutte proposte all’insegna della sostenibilità.

PREMIO A MIRELLA COLLAVINI, LA SIGNORA DELLE VIOLE

Il meglio del giardinaggio e del collezionismo del verde, che anche quest’anno sarà coronato da un

riconoscimento speciale ad una donna che ha fatto della cultura dei giardini e della conoscenza della natura

l’impegno della propria vita.

Si tratta di Mirella Collavini, ovvero la signora delle viole.

Di Rivignano (UD), è una fervida collezionista di viole e violette, nota nel settore e proprietaria di uno splendido giardino-vivaio. Nel corso della cerimonia ufficiale, in programma domenica alle 16.00 con intermezzi musicali e letture storiche, anche la messa a dimora a cura degli studenti dell’Istituto Agrario “A. Parolini” di un raro esemplare di Quercus phillyraeoides, donato dal Rotary Club Bassano Castelli per arricchire le collezioni del Giardino.

“COLLEZIONI, CHE PASSIONE!”

Per la prima volta la manifestazione ospiterà nelle Serre Grandi del Giardino una raccolta di rarità da

collezione, proposte da espositori ed appassionati, che sarà inaugurata da una selezione di Iris europee e di

Settembrini, straordinaria donazione dell’Orto Botanico di Padova. All’esposizione hanno contribuito con le

loro collezioni diversi vivaisti: Buosi Osvaldo, Doro Daniele, Ianne Patrizia, Floricoltura Billo Federico,

Gardenstudio, Raziel, Vivaio della Colombara, Vivai Ghellere, Vivalpi, Zanatta Alberto. Lo spettacolo della

biodiversità!

L’ANGOLO DI SCAMBIO SEMI E PIANTE

La giornata di domenica sarà ancora l’occasione per l’apprezzata iniziativa di scambio semi e piante, un

momento che richiama amatori da ogni parte d’Italia, coordinati da Patrizia Janne di Adipa Veneto,

l’Associazione per la diffusione di Piante per Amatori.

LEZIONI, ATTIVITA’ E VISITE GUIDATE

Nel corso di Di Rara Pianta si potrà partecipare ad una lezione di Ikebana, l’arte giapponese di disporre i fiori, a

cura della scuola italiana Ohara Chapter di Venezia (sabato, ore 14.30); seguire un laboratorio di cucito,

intreccio, impaglio o realizzazione di fiori di carta, a cura di Pro Bassano e Arti per Via (sabato e domenica,

15.30-17.30); viaggiare nell’arte, ammirando le creazioni en-plein air ispirate alla natura dell’associazione

“Leonardo Arte” o l’esposizione delle opere Yana Kiyko, realizzate con la tecnica della spatola; conoscere il

passato con l’Associazione Mondo Rurale e l’intreccio della paglia. Fra gli altri eventi, l’incontro con

l’agronoma Elena Mascellari, in dialogo con Alessandro Bedin, dedicato agli orti medicinali e alla riscoperta

delle cure fitoterapiche (sabato, ore 17.15); le letture per bambini proposte dalla Biblioteca (dai 4 anni, sabato

alle ore 10.30).

IL GIARDINO ANTICO

Da non perdere, sabato e domenica alle 11.00, a cura di Giuseppe Busnardo le visite guidate al Giardino, creato

nel 1800 dal naturalista bassanese Alberto Parolini (1788-1867) e che fra i tanti studiosi fu definito “un des

jardins de botanique les plus remarquables de L’Italie” (Filippo Barker Webb, 1840). In un contesto che rispecchia

abbastanza fedelmente il disegno originario, si possono ancora ammirare i curiosi Pini paroliniani (che portano il

nome del loro scopritore), molte rarità con individui secolari e spettacolari, alcune collezioni ricostituite

(soprattutto Pini e Querce da tutto il mondo, ma anche Felci), l’originale orto per ortoterapia davanti alle serre

ottocentesche restaurate e l’attiguo orto con piante simboliche delle religioni monoteiste, l’ingegnoso sistema di

vasche per catturare l’acqua.

IL CHIOSCO

Grazie alla collaborazione con il Ristorante Sant’Eusebio di Bassano del Grappa, a Di Rara Pianta potrete

degustare il prodotto principe del nostro territorio: l’Asparago Bianco di Bassano DOP. Al Giardino Parolini

nei giorni della manifestazione sarà attivo il chiosco dove potrete assaggiare questa e molte altre specialità!

La manifestazione “Di Rara Pianta” è promossa da Rotary Club Bassano Castelli con il patrocinio della

Città di Bassano del Grappa, dell’Orto Botanico di Padova e di Confcommercio Bassano e in

collaborazione con SIS Spa. Main sponsor della manifestazione BCC Verona e Vicenza. Partner: Mevis,

Onda Advanced Heat Exchangers, Conceria Bernardo Finco, Idrofermet, Pedon, Peter Pan Plast, Allianz

Bank.

L’ingresso è libero. Tutto il programma su www.dirarapianta.info

INFORMAZIONI PRATICHE

Di Rara Pianta Giardino Parolini, Bassano del Grappa (VI)

Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023

Orario di apertura: 9.00 – 19.00

Ingresso libero

Per informazioni:

www.dirarapianta.info – t. 0424-519917 (IAT Bassano del Grappa)

Facebook | Instagram: Di rara pianta

Bassano del Grappa, 29 marzo 2023 –

Fonte Ufficio stampa Di Rara Pianta: Mabi Comunicazione – Mara Bisinella