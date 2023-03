Dal 24 al 27 marzo lavori in contra’ e piazzetta Santi Apostoli

Sindaco e assessore alle infrastrutture: “Non si fermano gli interventi per la messa in sicurezza stradale” – Dal 24 al 27 marzo lavori in contra’ e piazzetta Santi Apostoli

Da venerdì 24 marzo a lunedì 27 marzo saranno chiuse al traffico, salvo condizioni meteo avverse, contra’ Santi Apostoli e piazzetta Santi Apostoli per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione.

“Procedono le opere di messa in sicurezza stradale –

spiegano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture –. Con la riqualificazione della rete viaria diamo risposte concrete ai cittadini.

Nel dettaglio, questo intervento prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione utilizzando un tappetino d’usura più performante in termini di resistenza alle sollecitazioni degli autobus”.

Gli automobilisti che da ponte Furo dovranno dirigersi verso ponte San Paolo dovranno proseguire fino a piazzola Gualdi, svoltando quindi in contra’ Pozzetto e contra’ Lioy.

Il transito ai pedoni verrà sempre consentito.

Inoltre, la linea 10 del bus verrà deviata per tutta la durata del cantiere. Maggiori informazioni sul sito di Svt.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Geoscavi di Sovizzo, che sabato 25 marzo, dalle sei e per due ore circa, eseguirà per conto di Viacqua anche un intervento su alcuni chiusini in contra’ San Paolo, durante il quale sarà consentito il transito veicolare, salvo brevi interruzioni regolate da un moviere.

Vicenza, 20 marzo 2023

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza