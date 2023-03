A Sandviken (Svezia) si è vissuta la terza giornata dei Mondiali femminili di curling. – Curling, Mondiali: l’Italia cede al Canada, ma si issa a tre vittorie battendo la Nuova Zelanda

L’Italia, che tra sabato e domenica ha raccolto due vittorie (contro Turchia e Sud Corea) e patito una sconfitta (dalla Germania), è tornata sul ghiaccio per cimentarsi nella sua quarta e quinta partita.

In mattinata Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) hanno sfidato il Canada della skip Kerri Einarson.

La partita è cominciata con grande equilibrio.

Difatti, dopo tre end il punteggio era di 1-1. Le nordamericane hanno rubato la mano nel quarto parziale, ma le azzurre hanno pareggiato sul 2-2 al giro di boa.

Successivamente, le canadesi hanno preso il sopravvento. Dopo aver marcato due punti nel sesto end, hanno costretto le italiane alla mano nulla nel settimo parziale e sono riuscite a rubare l’end nell’ottavo. Sotto 2-5, l’Italia si è trovata in una situazione complicatissima ed è alfine capitolata 2-7.

In serata il quartetto azzurro ha invece affrontato la Nuova Zelanda della skip Jessica Smith. La partenza è stata buona, poiché prima sono entrati due punti nel secondo parziale e poi le avversarie si sono viste costrette ad accontentarsi di accorciare le distanze nel quarto end. Cionondimeno, una mano rubata da parte delle neozelandesi ha fatto sì che si arrivasse a metà partita in equilibrio assoluto (2-2).

L’Italia ha saputo alzare l’asticella.

Dopo essere tornata avanti nel sesto end, la svolta è apparsa giungere nel settimo parziale, dove Constantini e compagne hanno rubato una mano da due punti, issandosi sul 5-2. Le azzurre hanno limitato i danni nell’ottavo end, dopo il quale sono rimaste avanti 5-3.

Sembrava fatta, ma le italiane hanno subito due mani rubate consecutive che hanno trascinato la sfida all’extra end. Qui, viceversa, è stato sfruttato il vantaggio dell’ultimo stone. In questo modo si è acciuffata una sofferta vittoria per 6-5, la terza in cinque partite.

Qui la classifica del round robin.

Domani (martedì) l’Italia si cimenterà in altre due partite. Si comincerà alle 9.00 contro la Danimarca, mentre alle 19.00 verrà sfidata la Scozia.

Qui il programma e i risultati dell’intero torneo.

Fonte FISG

Ph credit: Celine Stucki/WCF)