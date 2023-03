Coro Amici della Montagna nella chiesa di Santa Corona

Per i 40 anni di fondazione del Coro Amici della Montagna un concerto il 25 marzo nella chiesa di Santa Corona

In occasione dei 40 anni di fondazione del Coro Amici della Montagna, sabato 25 marzo è in programma un concerto alle 20.45 nella chiesa di Santa Corona, organizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, che rientra nella rassegna “Quando canta la montagna”.

Parteciperà il Coro Alpino Orobica di Mariano Comense (Como).

L’ingresso è libero.

“In 40 anni di attività il Coro Amici della Montagna ha raggiunto numerosi traguardi e vanta un curriculum di tutto rispetto: esibizioni all’estero, concerti con una cinquantina di cori, 36 edizioni della rassegna “Quando canta la montagna” e l’incisione di 3 cd – dichiarano il sindaco e l’assessore alla cultura -.

Non poteva mancare il concerto del quarantennale per il quale abbiamo voluto concedere la chiesa di Santa Corona, monumento che fa parte dei Musei civici.

Invito tutta la cittadinanza a partecipare per godere dell’ascolto di canti che fanno parte del patrimonio culturale del nostro territorio con l’augurio al coro di proseguire l’attività ancora per molti anni coinvolgendo giovani e adulti”.

Il Coro Amici della Montagna eseguirà i seguenti brani: L’ora della sera di Marco Maiero, La penna dell’alpino di Luigi Pigarelli, Ciant De Jagher di Piero Andreose, E col cifolo del vapore di Luigi Pigarelli, La croda dei toni di O. e A. Piazza, Varda che vien mattina di Bepi De Marzi, Sul castel de Mirabel di Luigi Pigarelli, Benia Calastoria di Bepi De Marzi.

Il Coro Brigata Alpina Orobica proporrà La leggenda della Grigna Cantucci di Carniel, Improvviso di Bepi De Marzi, Era una notte Arm di Gianni Malatesta, Belle rose du Printemps Elab. di Teo Usuelli, La Preghiera dell’Alpino Arm. di Padre Zardini, Io resto qui di Giorgio Susana, Porta Calavena, San Matio, Nokinà di Bepi De Marzi e Maddalena Mario Marelli.

Il Coro Amici della Montagna

è stato fondato nel gennaio 1982 da un gruppo di amici amanti della montagna e dei canti popolari. Si è esibito in varie regioni d’Italia e all’estero in Belgio, Francia, Germania ed Austria. Ogni anno il Coro organizza una rassegna dal titolo significativo “Quando canta la montagna” con la partecipazione di cori famosi italiani e stranieri. Il coro è diretto dal maestro Tranquillo Forza dal gennaio 2009.

www.corocam.it

Il Coro Brigata Alpina Orobica

è nato nel 1978 a Merano, come primo gruppo corale alpino sotto le armi per iniziativa di don Bruno Pontalto, Cappellano militare presso le caserme meranesi e da lì direttore del coro.

Nel 1987, sempre su iniziativa di don Bruno, il Coro viene rifondato in veste civile a Varese, riunendo i coristi congedati per tenere viva quell’indimenticabile esperienza musicale ed umana.

Da allora nel gruppo si sono avvicendati molti componenti, riuscendo però a mantenere uno zoccolo duro che ha garantito la continuità di quello spirito di corpo che tutti gli Alpini hanno.

http://www.coroalpinoorobica.eu/

Vicenza, 23 marzo 2023

Fonte Comune di Vicenza