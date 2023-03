Convenzione tra Comune di Vicenza ed Engim per progetti di restauro dei Musei Civici

Via libera dalla giunta alla convenzione triennale con Engim Veneto professioni del restauro per lo svolgimento da parte degli allievi della scuola, guidati da un restauratore specializzato e in stretta collaborazione con i Musei Civici, delle attività di controllo conservativo e di manutenzioni ordinarie delle collezioni museali e monumentali civiche.

Attività previste

Le attività previste dalla convenzione consentiranno ai giovani studenti di svolgere esperienze di formazione e favoriranno la tutela e manutenzione. Attraverso piccoli interventi concordati con la Soprintendenza, del patrimonio artistico cittadino. Per il triennio il Comune riconoscerà ad Engim un contributo complessivo di 18mila euro.

Il sindaco Rucco

“Prosegue la proficua collaborazione con Engim Veneto professioni del restauro per la salvaguardia del patrimonio storico artistico della città. E la formazione dei giovani restauratori – dichiara il sindaco Francesco Rucco – . Una sinergia quella con la scuola che continua da diversi anni con ottimi risultati. Grazie all’impegno e al lavoro di ragazzi e insegnanti sono già stati restituiti alla città numerosi beni artistici e architettonici migliorati da un punto di vista estetico e conservativo”.

L’assessore Siotto

“L’esperienza che i ragazzi effettueranno nei nostri siti – continua l’assessore alla cultura Simona Siotto – sarà particolarmente formativa. E allo stesso tempo consentirà di realizzare interventi di conservazione e manutenzione ai beni storici e artistici della città. Con questa convenzione proseguirà la collaborazione già avviata con Engim per quanto riguarda l’assessorato alla cultura anche con il restauro di 16 statue in pietra di Vicenza collocate nel giardino del complesso monumentale del teatro Olimpico”.

Gli studenti

Saranno al massimo quattro gli studenti coinvolti nel progetto. Costantemente guidati da un restauratore accreditato. Verrà inoltre seguito un programma di attività preventivamente concordato con la direzione dei Musei Civici. Tutti gli interventi saranno quindi presentati alla Soprintendenza.

La collaborazione tra Comune ed Engim per progetti di restauro dei beni culturali della città è di lunga data e ha consentito, dal 1993 ad oggi, di restituire alla città più di 120 manufatti.

Fonte: Comune di Vicenza