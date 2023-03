I Consiglieri comunali della Lega di Vicenza presentano il Convegno “Federalismo e Regionalismo Differenziato” venerdì 3 marzo alle 18 sala dei Chiostri di Santa Corona, a VICENZA, con la presenza professori Paolo Sommaggio, Matteo Cousilich e Andrea Giovanardi dell’Università di Trento.

“In ricordo di Gianfranco Miglio,

del quale quest’anno è ricorso il 105esimo anniversario delle nascita, una riflessione necessaria e di estrema attualità sul federalismo e l’autonomia considerato anche , se non soprattutto, il l via libera dato dal Consiglio dei Ministri al Disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziato presentato dal ministro Calderoli”.

Con queste parole il gruppo consiliare della Lega Nord del Comune di Vicenza ha presentato il convegno “Federalismo e Regionalismo Differenziato” che venerdì 3 marzo alle 18.00 animerà la sala dei Chiostri di Santa Corona “con la presenza di tre docenti dell’Università d Trento, i professori:

Paolo Sommaggio, docente di Filosofia del Diritto,

Matteo Cousilich, professore di Diritto Pubblico,

Andrea Giovanardi, docente di Diritto Tributario

Quest’ultimo – spiegano i consiglieri leghisti – già membro della delegazione della Regione Veneto che ha trattato con lo Stato l’autonomia differenziata nel 2018-19 e oggi tra gli esperti chiamati dal ministro Calderoli nella cabina di regia per definire i Lep, livelli essenziali prestazioni, in tutto il Paese.

Il richiamo a Gianfranco Miglio ci è sembrato necessario

proprio in virtù del contributo che il professore comasco, grande politologo e costituzionalista di fama internazionale, dette nella sua analisi sulla necessità di ripensare una nuova forma di stato sburocraticizzata, più snella e meno costosa e legata alle singole specificità regionali e di ampio bacino territoriale.

Questo è un obiettivo – conclude la nota dei consiglieri comunali leghisti – che consideriamo da perseguire per consentire al nostro Paese e alla nostra regione di compiere quel salto di qualità necessario per mantenerci al passo con le nazioni e le economie più avanzate”

Roberto Ciambetti